Janicsák Veca: Nem csak a kisgyerekem miatt húzok határokat

Janicsák Veca Simon Kornéllal nyerte meg A Nagy Duettet, hamarosan pedig a Sztárban sztár ötödik szériájában tűnik fel. Nem ábrándozik újabb győzelemről, de megvan a saját titkos receptje a munkára, ezúttal is ez alapján fog működni. Családja és a TV2 csapata is támogatja abban, hogy minél több időt tölthessen a következő hetekben is kislányával. Mint mondja, az ő léte és szeretete a mozgatórugója mindennek, számára a család jelenti a valódi kikapcsolódást és feltöltődést.

A Nagy Duettes győzelem után ismét az első hely a cél?

Felesleges volna a győzelemről ábrándozni, mikor a műsor még el sem kezdődött. A koncepcióm nem változott, mindig az előttem lévő feladat megugrására koncentrálok, csak a saját produkciómmal foglalkozom, és nem egóból vagy komplexusoktól vezérelten versenyzem. Tiszta aggyal, teljes szívvel-lélekkel, szorgalommal. Ez az én titkos receptem a munkára.

Számodra miért olyan vonzó a Sztárban sztár? Sokszor elhangzott már, hogy kihívásként tekintenek rá a versenyzők. Neked mi a kihívás benne?

Énekesként hatalmas kihívás, hiszen aki szeretné valójában jól csinálni, az igyekszik elsajátítani a hangszíneket, a kiejtéseket, hangsúlyokat minden apróságot, amit az adott énekes csinált, és ott van a színészi oldala, hiszen gesztusokat, mimikát, mozdulatokat és egy adott attitűdöt is át kell venni, ez pedig sok gyakorlást, megfigyelést igényel.

Nagyon szeretném, ha azok közé tartozhatnék, akik mindezt megpróbálják egyszerre. Természetesen élesben fog csak kiderülni, hogy mit tudok a közönség számára nyújtani ebben a műsorban. Alázattal fogok dolgozni és igyekszem, hogy minél több jó pillanatom lehessen, és remélem, minél hosszabb ideig lehetek a csapat része.

Fontosnak tartod, hogy a lazább, szórakoztatóbb énedet is megismerjék a nézők?

Nem. Kívülről lehet ez szórakozásnak tűnik, de a háttérben kemény munka folyik, én pedig mindig komolyan veszem a munkát. Nem bohóckodni szeretnék, vagy paródiákat csinálni, hanem a képességeimhez mérten a legjobban megformálni egy adott karaktert, ha az a személy komoly vagy épp nem kifejezetten szép, az nem riaszt vissza, így természetesen az sem, ha épp nagyon szórakoztató. De ez a célon, hogy igyekezzek pontosan megformálni az előadót, nem változtat. Sőt, azt gondolom, az igazi átszellemülés és koncentráció bizonyos fokú komolyságot, vagy mondjuk úgy, elhivatottságot igényel.

Mi az, amit nem vállalnál be a műsorban? Kisgyerekes anyaként máshol húzod meg a határokat?

Nem csak a kisgyerekem miatt húzok határokat, hanem a saját önbecsülésem miatt is. De Emma kétségtelenül az egyik ok. Azt szeretném, hogy büszke legyen rám, és ne kelljen szégyenkeznie miattam. Az extrém szituációktól vagy a csúnyaságtól nem félek, de az öltözködésben van egy vonal, amit nem szeretnék átlépni.

Milyenek voltak a nézői visszajelzések A Nagy Duett után? Hogyan fogadta a közönség a szereplésed? Kritikákat is kaptál, vagy csak dicséretet?

Mivel nem olvasok kommenteket, mert a rosszindulatra nem vagyok vevő, így az ott kapott pozitív és negatív kritikák nem jutnak el hozzám. Élőben sok szeretetet és kedvességet kaptam, ami nekem pont elég ahhoz, hogy legközelebb még ügyesebb próbáljak lenni, hogy kiérdemeljem és megháláljam a közönség bizalmát.

És milyennek láttad magad? Elégedett vagy?

Ez már történelem. Nem az a típus vagyok, akinek az ajtóban jut eszébe, mit kellett volna mondani. Inkább az adott pillanatban próbálom a tőlem várható maximumot nyújtani, és nem kesergek a már meg nem változtathatón, de ünnepelni vagy diadalittasan visszanézni sem szoktam magam. Továbblépek és a következő feladatra koncentrálok. Egy ilyen győzelem megható, hiszen ez a közönség visszajelzése, amit titkon minden előadó áhít. De én sosem felejtek el a jelenben élni, és tudom, hogy ettől nem illik, és nem is szabad megrészegülni, hiszen a siker pillanatnyi. A közönség szeretetéért nap mint nap meg kell küzdeni.

Hogy oldod meg a következő hetekben a fellépéseket, hétköznapokat, családi életet? Van segítség?

A családom mindenben segít, támogat és a Sztárban sztár csapata is figyelembe veszi, hogy családom van, mikor szervezésre kerül a sor. Ahogyan A Nagy Duett alatt is szuperül organizált az egész família, így terveink szerint ez most sem lesz másképp.