Lezúzott mell, kígyómarás, haláleset a veszélyes valóságshow-kban

Újra elindult itthon a Survivor, amely leginkább abban különbözik az átlagos összeköltözős valóságshow-któl, hogy a versenyzők komoly fizikai terhelésnek vannak kitéve, sok feladatnál az erejükre, állóképességükre van inkább szükségük az eszük helyett. A külföldi adásokban nem egy sérülés, sőt haláleset is volt már, de persze korántsem ez az egyetlen reality, ahol megeshet ilyesmi – íme, a legveszélyesebb valóságshow-k.

Survivor

A külföldi adásokban számos játékos szerzett már kisebb-nagyobb sebeket, de az amerikai verzió műsorvezetője, Jeff Probst is megsérült jó néhányszor. Rögtön az első évadban megcsípte egy medúza, ráadásul pont az ágyékánál: „Sortban mentem a vízbe, és a medúza beúszott a nadrágom szárán. Elképzelhetetlen fájdalmat éreztem, de tudtam, hogy adásban vagyok, szóval nem volt mit csinálni” – idézte fel utólag az esetet.

Kenyában egy skorpió is megcsípte Probstot, a legképtelenebb baleset azonban Ausztráliában érte, amikor is pisilnie kellett, és pont egy olyan kerítést célzott meg, amelybe áramot vezettek, hogy távol tartsák a kengurukat. A műsorvezető utólag azt mondta, Kansasban nincsenek villanypásztorok, így eszébe sem jutott, hogy a kerítés megrázhatja – ráadásul a legrosszabb helyen.

A Survivor történetében előfordult már legalább két haláleset is: a bulgáriai kiadásban egy 53 éves férfi, Noncso Vodenicsarov kapott szívrohamot egy feladat után, a nigériai változat forgatásán pedig a 25 éves Antonio Ogadje fulladt meg a szimulált hajótörés során.

The Jump

A The Jump egy brit valóságshow, ahol a hírességeknek különféle téli sportokban kell helytállniuk, a gyorskorcsolyától a síugrásig, így nem csoda, hogy a műsorban rendszeresek az esések: a legutóbbi szezonban négy, az előtte futóban hét versenyző szenvedett balesetet.

Volt, akinek a nyaka sérült meg, másnak elmozdult a könyöke, a legemlékezetesebb baleset azonban talán Rebecca Adlington úszóbajnoké volt (a fenti videókon), akinek a válla ugrott ki, miután szerencsétlenül landolt egy ugrás után. Amit a nézők nem láttak, hogy a nő 40 percig feküdt még, mire helyretették a vállát, azt mondta, erősebb fájdalmat érzett, mint a szülésnél.

Dancing on Ice

Szintén a téli sportok, közelebbről a műkorcsolya világába repítette a hírességeket az itthon Sztárok a jégen címmel futott Dancing on Ice, amelynek egyik adásában Jennifer Ellison színésznő szenvedett szörnyű balesetet: egy mozdulatnál annyira hátrarúgott, hogy a korcsolyájával betörte a saját fejét. Szerencsére komolyabb baja nem esett, szépen befejezte a gyakorlatot is:

Splash!

A Splash!-t két évad után elkaszálta az ITV, mivel több komoly sérülés is történt a műsorban. A celebeknek itt a műugrást és a toronyugrást kellett elsajátítaniuk, de többüknek nem sikerült a fájdalommentes becsapódás, többek között Nicole Eggert, Una Healy és Gemma Collins sem úszta meg zúzódások nélkül – utóbbi itt mutatta meg, hogyan nézett ki a melle egy ugrás után:

A Crimewatch műsorvezetőjének, Rav Wildingnek a karrierjét is tönkretette a Splash!, legalábbis a férfi emiatt perelte be tavaly a produkciót. Wilding egy alkalommal olyan szerencsétlenül ért a vízbe, hogy elszakadt a térdében egy ín, a mai napig nem tud rendesen járni – emiatt jó időre el is tűnt a képernyőről.

