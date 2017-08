Ganxsta Zolee keményen kapja a beszólásokat

Öt évvel Nagy Feró égetése után újra képernyőre kerül a Roast, de ezúttal azért gyűltek össze a humoristák és a pályatársak, hogy Ganxsta Zolee-n poénkodjanak. Bár a vagány rocker-rapper került a célkeresztbe, a műsor szereplői egymást sem kímélték, a sajtónak vetített félórás részlet alapján Hajdú Péter és Szabó Zsófi is keményen kapta a beszólásokat.

2012-ben volt először és utoljra az RTL Klub képernyőjén a Roast, akkor Nagy Feró munkássága előtt tisztelegtek a Showder Klub arcai. Öt évvel később Ganxsta Zolee lett az áldozat, őt szedi szét a főként humoristákból álló társaság, persze csak szeretetből - mesélte Kovács Kristóf producer a műsor sajtóvetítésén.

"A roast egy életpályája csúcsán, vagy azon túl levő, köztiszteletben álló személy szénné égetése. Pályatársak, humoristák, celebek szeretetből égetnek, de aztán kezet fognak egymással, és nem marad senkinek semmiféle harag" - mondta a műfajról, ami egyébként Amerikából indult 1941-ben, és azóta is népszerű.

A Kovács András Péter vezette második magyar Roastban Kiss Ádám, Dombóvári István, Kormos Anett, Benk Dénes, Hajós András, Hajdú Péter és Szabó Zsófi esik neki Ganxsta Zolee-nak, de egymást sem kímélik. A 30 perces rövid verzió alapján erősen kapja a beszólásokat a Jóban Rosszban egykori színésznője is, akinél visszatérő poénforrás a sokáig címlapokon szereplő esküvője, egykori pasija, Berki Krisztián, illetve szőkesége.

Hajdút sem kímélték Kiss Ádámék, Sarka Kata, a válás, a bukott tévéműsorok és a rokkantkártyás parkolás is szóba kerül. Dombi is szórta a poénokat, de azt is tűrte, mikor róla, méreteiről és műsorvezető ambícióiról esett szó.

A szereplők a bemutatott részben jobbára egymást, de a tévéműsorban majd főként a vendéget, a főszereplőt, Ganxstát oltják majd.

A műsor mottója akár az is lehetne, hogy "csak azt égesd, akit szeretsz", Kovács Kristóf az Origónak a vetítés után elmondta, hogy egy alkalommal sem maradt harag senkiben, mindenki a helyén tudja kezelni a műfajt.

Bár népszerű, nem tervezik, hogy sűrűn képernyőre kerülnek a Roast esték, de a vetítésen elhangzott, hogy Ganxsta Zolee után Schobert Norbival készülnek egy adást felvenni.

Mint elhangzott, az RTL Klubon közel húsz év után ez lesz az első olyan produkció, ami ebben az idősávban 18-as karikával kerül képernyőre, a műsor keményebb, vulgárisabb része szombaton éjfél körül látható majd.