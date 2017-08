Nápolyban, halpiacon, halászhajón forgott a TV2 legújabb műsora

Akadémia Itália címmel indul szombaton új főzőműsor a TV2-n, melyben az olasz konyha specialitásai mellett Olaszországot is jobban megismerhetik a nézők: a műsorvezető több városban is megfordult a stábbal, többek közt az olasz gasztronómia fellegvárában, Nápolyban is. Rétfalvi Flórának egy igazi olasz séf segít a konyhában, néhány adásban pedig sztárok is beállnak melléjük a pult mögé. Mikor a forgatáson jártunk, épp Király Linda sütött Alessandro séf segítségével.

A TV2 új főzőműsora, az Akadémia Itália abban különbözik a hasonló formátumoktól, hogy a főzőműsor kilép a stúdió falai közül, és a konyhai fortélyok egy részét egyenesen Olaszországból sajátíthatják el a nézők.

"Láthatják a felvételeken, hogy hogyan főznek az olasz séfek, milyen az ottani éttermek hangulata, és nem utolsó sorban a gyönyörű olasz táj. Az sem szokványos, hogy az egyik főszereplő, Alessandro séf, nem beszél magyarul. Ettől aztán igazán Itáliában érezhetjük magunkat, hiszen folyamatosan hallhatjuk a dallamos nyelvet. Ez tehát nem csak egy főzőműsor, hanem egy szórakoztató sorozat, ami jobban megismerteti az emberekkel Olaszországot és az ő gasztronómiáját" - mondta az Origónak Rétfalvi Flóra, a műsor háziasszonya.

A műsorban az Akademia Itália szakácsával, Alessandroval főz együtt, mikor ott jártunk, épp Király Lindával sütöttek halat, kagylós, paradicsomos mártással.

A séfről egyébként azt lehet tudni, hogy Ferrarából költözött Budapestre azért, hogy 25 éves konyhai tapasztalatával méltó képviselője és közvetítője lehessen Itália világhírű konyhájának. Mint elmondták, számára a főzés nem csupán egy szakmát jelent, hanem művészetet és szenvedélyt is.

"De volt módom más olasz szakácsoktól is tanulni a olaszországi útjaink során. Sőt, Alessandro maga is sok új fogást tanult meg honfitársaitól. Megtanultunk sok hagyományos receptet és közismert ételek regionális változatait is, amelyeket a nézőinknek is megmutatunk" - mesélte a műsorvezető.

A műsorból egyelőre hat rész készült, ezekben sokszínűen mutatják be a méltán híres és kedvelt olasz konyhát, készül majd lasagne, pizza, grillezett hal, tészta és rizottó is. Olaszország különböző régióiban forgattak, többek között az olasz gasztronómia fellegvárában, Nápolyban is jártak.

A főzőműsor egyik felében olasz helyszínekről köszön be a műsorvezető, aki olyan különleges helyszíneken járt, mint a helyi halpiac, a Regina Margherita pizzéria, a Manello és a Rosato étterem, valamint forgatott egy igazi halászhajón is.

A másik rész pedig a budapesti étteremben berendezett konyhában készült, ahol végig nagyon jó volt a hangulat a forgatás alatt. Mikor ott jártunk, a halétel gyorsan elkészült, a séf pedig lelkesen magyarázta olaszul, hogy épp mi történik a serpenyőkben. Király Lindának annyira megtetszett az olasz specialitás, hogy megígérte, otthon is kipróbálja,

és arról is kifaggatta Alessandrót, hogy hol tudja itthon a legjobb alapanyokat beszerezni hozzá. Mint kiderült, rutinosan mozog a konyhában, a tengeri herkentyűket, halakat pedig különösen szereti.

Szeptember másodikán, szombaton lesz először képernyőn az Akadémiai Itália, az Origón pedig extra tartalmakat találnak a következő hetekben a TV2 új műsoráról és az olasz gasztronómiáról.