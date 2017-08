Feküdnie kell a várandós Szabó Zsófinak

Hosszú ideje fekszik otthon Szabó Zsófi, betegségét nehezebben viseli, mint máskor, mivel kismamaként nem szedhet gyógyszert.

"Napok óta náthás vagyok, köhögök, és még hőemelkedésem is volt. Hétfő este felment a lázam, amikor 38 fok lett, azonnal elmentem orvoshoz teljes kivizsgálásra. Szerencsére a babának semmi baja! Természetesen megnézett a nőgyógyász, voltam ultrahangon is. A baba teljesen egészséges. Nekem szigorú ágynyugalmat rendelt az orvos. Nem szedhetek gyógyszert, antibiotikumot, de van egyfajta lázcsillapító, amit igen, ha muszáj. Sikerült összeszednem valami vírust, valószínűleg azt, amitől most a fél város szenved" - mondta a műsorvezető a Borsnak.

Szabó Zsófi betegsége miatt nem tudott részt venni a Roast sajtóbemutatóján, de bízik benne, hogy hamarosan jobban lesz. A képernyőn egyébként a Story Extra mellett egy másik műsorban is feltűnik majd, beáll a Konyhafőnök VIP pultja mögé, a második széria egyik versenyzője lesz.