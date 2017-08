Nem a hőség és a rovarok voltak a legrosszabbak a Survivorben

Dr. Panyik Anita 30 éves munkaügyi szakjogász, az RTL Klub napi túlélőshowjának, a Survivor szereplőinek egyike. Mindig szerette az extrém kihívásokat, de a sziget őt is erősen átformálta. Akiket azonban helyen valamiért erősen utált, ma már azoknak is megbocsátott.

Mi vitte rá a kalandra?

Amióta eszemet tudom, feszegetem a határaimat: szeretem az extrém sportokat, a sziklamászást, a thai bokszot, a raftingot. nekem tényleg minden jöhet, ami izgalmas és félelmetes. Szeretem leküzdeni a félelmet, és erre volt is most lehetőségem. Nagyon szeretek utazni is, de ennyire meleg helyen, ilyen magas páratartalom mellett nem voltam még huzamosan.

Munkahelyén kért engedélyt, hogy egy valóságshow-ba menjen?

Csoportvezető vagyok egy nagyvállalatnál. Viszont öt éve nem voltam betegszabadságon, és amikor bementem a főnökömhöz, elfogadta, hogy elmegyek két hónapra. Elengedtek, szeretettel vártak haza.

Mit gondolt a társakról?

A legelején négyen érkeztünk a szigetre, és az egy nagyon erős négyes lett volna, ha úgy marad. Utána ibonos lettem, a madaras törzsbe kerültem. Először nem voltam boldog, mert úgy éreztem inkább egy krokodil illene hozzám, de érdekes karakterek kerültek egy csapatba.

Mitől szenvedett leginkább?

Az alvás amúgy is gyenge pontom, és ott csak kényelmetlen helyeken tudtunk pihenni. A földön aludtunk, napi 10-12 órát volt sötét, ebből csak 4-5-öt tudtam aludni. Ha pedig nem alszik valaki, akkor nem tud úgy teljesíteni. Az éhség volt a másik, az igazából már mentális fájdalom, és szerencsére nem sokan találkoznak ezzel. Volt, hogy 24 órán át csak az evésre tudtam gondolni... már nem gondoltam semmi másra, még a családra sem. Átformálta a gondolkodásomat a műsor. Jogászként ellenben figyelnem kellett arra, hogy ne adjam át magam a szélsőséges érzelmeknek. Figyelnem kellett arra, hogy türelmes legyek, legalább százig elszámoljak, mielőtt mondok valamit. Sokáig tudtam higgadt maradni, de ha régóta kialvatlan, éhes az ember, akkor másképp reagál eseményekre.

A rovarokkal nem volt probléma a lakatlan szigeten?

Ott minden volt. Hatalmas kukacok, óriás madárpókok, minden, ami horrorfilmekben felbukkan. Leginkább éjszaka jöttek... de ezt a félelmet is leküzdöttem.

A láz, a betegség elkerülte?

Ott elkerülhetetlen volt, hogy valaki megegyen olyan bogyót, valamit, amit amúgy nem lenne szabad, és persze az is, hogy elvágja a lábát mondjuk egy kagylóval, de persze ezt mind látni fogják a nézők is.

Hány emberrel tartja majd a kapcsolatot pár év múlva?

Magam mögött tudom hagyni azt, ami ott lezajlott. Itthon már más emberek vagyunk, más helyzetben, én pedig mindent megbocsátok. Ez az élmény egy nagy családdá kovácsolt minket. Akit ott meg tudtam volna fojtani a tengerben, arra ma már szeretettel nézek.