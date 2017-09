Gyerekkorunk kedvenc rajzfilmjei: Frédi és Béni

Világmegmentő szuperlányok, egymást gyepáló macska és egér, feltaláló zsenigyerek és időutazó szamuráj. Többek között ők ültettek sokakat a tévéképernyő elé a 90-es és 2000-es években, a rajzfilmkorszak csúcsán, amikor még nem a CGI uralta a mesepiacot. Cikksorozatunkban ezeket a kultikus rajzfilmsorozatokat idézzük fel. Ezúttal a két kőkorszaki szaki van soron: Frédi és Béni.

A nem csupán a gyerekeket, de az egész családot szórakoztatni kívánó rajzfilmek bevált receptje, ha a középpontban nem csupán egyetlen karakter, hanem egy egész család áll. Így minden nézőnek kortól függetlenül van kivel azonosulnia és a gyerek is (jobb esetben) egy sajátjához hasonló családot lát, könnyen beazonosítható figurákkal és szerepekkel.

A Hanna-Barbera páros által készített Frédi és Béni, a két kőkorszaki szaki (eredeti címén: The Flintstones) úgy csavart egyet a képleten és vált egyszersmind maradandóan eredeti alkotássá, hogy nem egy modern, hanem egy őskori család kalandjait mutatja be.

Pontosabban nem is egy, hanem két család áll az epizódok középpontjában. A Kovakövi család feje Frédi, a sorozat főszereplője, aki az ideál amerikai családapa archetípusaként nagydarab, dolgos, hirtelen haragú, de jószívű, valamint szerető férj és apa, aki imád tekézni. Híres rikkantása a sorozat szlogenjévé vált: „Subidubidú!” Felesége, Vilma okosabb nála, ugyanakkor gyakran szórja a pénzt. Van egy kislányuk, Enikő, aki legtöbbször háziállatukkal, a kutyaszerű dinoszaurusszal, Dinóval, illetve a másik család, Kavicsék gyerekével, Benővel keveredik kalandokba.

A Kavics család feje Béni, aki egyben Frédi legjobb barátja és közvetlen szomszédja, sokszor járnak együtt tekézni vagy golfozni, de gyakran vitába is keverednek Frédi türelmetlen természete miatt. Béni felesége Irma, aki Vilma legjobb barátnője és szintén nem esik nehezére a pénzköltés. Rajtuk kívül számos mellékszereplő bukkan fel és színesíti az epizódok történéseit.

Az angolul The Flintstones című rajzfilmsorozat 1960-tól 1966-ig futott az amerikai Cartoon Network-ön, de már Magyarországon is adták a 60-as években. Számunkra azért is kötődik szorosabban a Frédi és Béni, mert a magyar szövegét a „rímhányó" Romhányi József írta, aki szemben az eredetivel, végig rímekbe szedett és nyelvi játékokkal tűzdelt szövegekkel tette még szórakoztatóbbá az epizódokat.

Romhányi magyar szövegei a magyar beszélt kultúra részeivé váltak. Egy városi legenda szerint Romhányi fordítása annyira jól sikerült, hogy az amerikai változatot újraszinkronizálták Romhányi szövegei után. Egy másik teória szerint erre azért volt szükség, mert az első szinkron egyes epizódjai eltűntek.

Mindenesetre tény, hogy az első változatban olyan színészlegendák adták a karakterek hangját, mint Csákányi László, Márkus László, Psota Irén és Váradi Hédi. Természetesen a második verzióra sem lehet panasz Papp Jánossal, Mikó Istvánnal, Für Anikóval és Pogány Judittal a szinkrongárdában. A Boomerang és az RTL Klub a kétféle szinkront felváltva sugározta a 2010-es években.

Több egész estés rajzfilm is készült a Frédi és Béniből: Frédi, a csempész-rendész, A Flintstone család: Kőkorszakik az űrkorszakban és A Flintstone család: Subidubidú! Illetve (akárcsak Scooby-Doo), Frédi és Béni sem úszhatták meg, hogy pocsék élőszereplős mozifilmek készüljenek belőlük, ráadásul kettő is: A 94-es A Flintstone családban John Goodman, a 2000-ben bemutatott Flintstones 2. – Viva Rock Vegasban Mark Addy (sokak számára a Trónok harca Robert Barahteon-jaként ismert) alakította Frédit – mindkét színésznek volt már jobb szerepe és alakítása is.

A Frédi és Béni korunk egyik legkedvesebb rajzfilmje, amiből sok fiatal felnőtt még a mai napig tud idézni (ha mást nem, a Subidubidút) és bizonyára jelenleg és még sokáig fogják mutogatni gyerekeiknek a XX. század legszórakoztatóbb kőkorszaki szakijait.