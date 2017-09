A Fear the Walking Dead harmadik évadja a nyári szünet után szeptember 10-én – magyar idő szerint szeptember 11-én hajnalban – folytatódik a kilencedik résszel, amely itthon is az amerikai premierrel egy időben lesz látható. Az AMC kiadott egy rakás fotót a következő három epizódról, ezekből mutatunk mi is párat, nézelődjön kedvére!