Erotika, nőalázás és divat a reklámokban

Minden nő szépnek akarja érezni magát. Sőt a férfiak is. Mondjuk úgy, hogy mindenki szépnek, elegánsnak, vonzónak, magabiztosnak akarja érezni magát. Vajon mennyire könnyű elérni ezt az érzést, ha egy egész iparág épít ezen nők és férfiak alacsony önbecsülésére, nem létező magabiztosságára?

A szépséggel kapcsolatos iparágak (mint a divat, a kozmetika) növekedésének és virágzásának alapköve, hogy az emberek saját hiányosságaikat ezen iparágak képviselőihez futva próbálják meg elfedni. Érthető, hogy a szépségipar sosem állíthatja azt, hogy „szép vagy úgy, ahogy éppen vagy", „divatos, amit épp hordasz", vagy „mit érdekel téged a legújabb kollekció, ha a tavalyi is csak kétszer volt rajtad?". A szépségipar lényege, hogy a vásárlók sose legyenek elégedettek. Mármint magukkal.

Erősnek lenni - divatos hívószó manapság. Bárki lehet erős, magabiztos, önálló. A divat, azaz a divat kommunikációja szinte mindig arról szólt, hogy aki elegáns, aki divatosan (és drágán) öltözködik, az erős. A legújabb kollekciót viselő, gyönyörű nők mindig nyernek: csodálatos helyeken láthatjuk őket, luxus és kényelem veszi őket körül. Sőt alkalmasint férfiak, akik kegyeiket keresik.

Persze ez csak reklám. Lássuk be, ezek a hirdetések álmokat árulnak. Álmokat, amiket sem ruha, sem smink nem érhet el. Mégis könnyebb ezeket az álmokat kergetni rengeteg pénz elköltésével, mint önmagunk személyiségének felépítésével (ami segítene abban, hogy álmok kergetése helyett célokat érjünk el).

A férfiaknak szóló divathirdetések esetében sokkal primitívebb eszközökhöz nyúlhatnak a reklámozók: a férfiaknál ebben az esetben az erő és a hatalom szimbólumai egyértelműek: pénz és szex. A pénz kevésbé fontos: a divatos, minőségi és ezáltal drága ruhák önmagukban indikátorai tulajdonosuk anyagi helyzetének. Innen már csak egy lépés: aki gazdag, az megkapja a nőket.

Tehát míg a divatvilág a nők számára álmokat árul, a férfiak számára végső soron nőket. A fals férfiasságfelfogás szerint így a nők birtoklása maga a hatalom. Nem nehéz észrevenni, a férfiaknak készült divathirdetésekben tárgyiasított nők képe vitathatatlanul torz, ősemberi egyszerűségű. Ez a szellemiség kiváltja, hogy a nők álmokat kergessenek (egyszerre feleljenek meg a férfias elvárásoknak és törjenek ki abból), míg a férfiakban azt erősíti, hogy nyugodtan nézzék szexuális tárgynak a nőket.

Végül persze mindenki veszít. De remélhetőleg jól öltözötten teszik.

Az elegancia nem elég

Az általunk „Nem a ruha teszi az embert" formában ismert mondással könnyű vitatkozni. Hiszen az öltözködés, az első benyomás, tehát az a mód, ahogy megjelenünk barátaink, kollégáink, üzletfeleink előtt, igenis számít. Azonban ha egy divathirdetést látunk, gondoljunk a mondás angol megfelelőjére. Így szól: „Clothes don't make a man". Azaz nem a ruhától lesz valaki férfi. (Ahogy a nőket sem a ruhájuk teszi nővé.) Az elegáns öltözék hozzáad a kisugárzásunkhoz, azonban nem helyettesítheti azt.

Nézzünk néhány hirdetést, amelyek készítői a fentebb leírtakat nem igazán vették figyelembe alkotás közben.

Ez nem nőnek való alak, kiáltja felénk a fősor. Két opció lehetséges: a készítők vagy sosem láttak nőket, így nem tudják, hogy tetemes részük bizony körte alakú, ráadásul ez rendben is van így. Vagy pontosan tudják, hogy a nők alkalmasint körte alakúak, és pont emiatt írták ezt a sort a hirdetésre. Akárhogy is, a reklám alkalmas arra, hogy felkeltse azt a szégyenérzetet, ami addig talán nem is létezett.

A Weyenbergnek dolgozó kreatívok még férfit sem tesznek a hirdetésre. Elég a cipőt kirakni, a nő máris oda kerül „ahova való". Lábhoz.

A Broomsticks reklámjaiban felfedezhető a fejlődés. Azaz visszafejlődés. Eleinte csak térdre rogytak a nők a Broomsticks nadrágokat viselő férfiak előtt.

Aztán lett egy „játékuk". A figyelmetlen szemlélő számára akár úgy is tűnhet, mintha egy nemi erőszakból vett pillanatképet látnánk, de ugyan! Hiszen ez csak egy reklám.

A Broomsticks sok más divatmárkát megihletett. Például a Dolce & Gabbana hirdetésén hasonló felállást láthatunk. Vagy ha szép srácok csinálják szép lányokkal, akkor rendben van? Mintha ezt sugallná ez a kép.

Aztán ha már ennyire belejöttünk, miért is ne mennénk tovább? A hirdetők a bevált recepten nem akarnak változtatni, viszont a tömegből ki kell tűnni. Ezt még provokatívabb, a jó ízlés határát feszegető (inkább átlépő) képekkel kívánták/kívánják elérni.

A Miu Miu például elrabolt egy kislányt. A néző épp bekukucskál a kis szobába, ahol a felnőttnek mondott kislány fekszik egy sima priccsen. Nem sok teret hagytak a készítők a naív gondolatoknak.

Ahogy a Jimmy Choo sem, amikor kivezettek egy ásóval a sivatagba. A csomagtartóban mi lehet vajon? Egy nő.

A szexuális visszaélések (hogy ne mondjuk: pedofília) határán egyensúlyozgató reklámok nagymestere pedig nem más volt, mint az American Apparel alapító-vezetője, Dov Charney. Az általa vezetett cég reklámkampányait rendszeresen botrányok kísérték, ahogy őt magát sem kerülték el a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos vádak.

Azonban ahogy őt is eltávolították a cég éléről, úgy remélhetőleg ezeknek az őszintén tahó reklámoknak is lejár az idejük lassan. Nem kell ehhez mást tennünk, mint felemelnünk a szavunkat, ha hasonlót látunk, valamint – ha éppen reklámszakemberek vagyunk – megfogadnunk a 20. század egyik legnagyobb kommunikátorának, Howard Gossage-nek a szavait: „Reklámot készíteni nem jog, hanem megtiszteltetés. Nem az értékesítési görbéknek, hanem a közönségnek tartozunk felelősséggel."

Berta László – reklamtortenet.hu – facebook.com/reklamtortenet