Jön a True Detective harmadik évadja, és nem akárhogy

Az HBO hivatalosan is megrendelte a True Detective harmadik évadját: szövevényes, misztikus történetre számítsunk, három idősíkban.

Korábban már volt róla szó, most pedig hivatalossá vált, hogy érkezik a True Detective harmadik szezonja a Holdfény Oscar-díjas színészével, Mahershala Alival a főszerepben.

A történet az Ozark-hegységben fog játszódni, egy misztikus bűnesetről fog szólni, amely évtizedek óta foglalkoztatja a helyieket. Az elbeszélés módja is igen szövevényes lesz, három idősíkot fognak megjeleníteni az alkotók.

Korábban az is felmerült, hogy a Deadwood készítője, David Milch is beszáll a harmadik évadra, de végül csak az egyik epizódba segít be, a True Detective eredeti szerzője, Nic Pizzolatto viszi a harmadik szezont is.

Pizzolatto mellett a tévéiparban viszonylag újnak számító Jeremy Saulnier lesz a másik rendező, az első évad főszereplői, Woody Harrelson és Matthew McConaughey pedig executive producerként közreműködnek a projektben.