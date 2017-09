Az őszi évadra teljesen átalakul a Magyarország, szeretlek!, új csapatkapitány és új díszlet lesz, a szabályok is változnak.

Szeptember 3-án indul a Duna TV vetélkedőjének, a Magyarország, szeretlek!-nek az új évadja, amelyben számos újdonság várja a nézőket.

A legfontosabb változás az lesz, hogy Kraszkó Zita helyett Rátonyi Kriszta ugrik be csapatkapitánynak Harsányi Levente mellé. A műsorvezető ugyanaz marad, ezentúl is Szente Vajk irányítja majd a játékot.

A műsor új díszletet is kapott – a Lánchíd oroszlánjai beköltöztek a stúdióba –, az eddigi fix leosztás helyett pedig a csapatkapitányok a játék elején kockadobással döntik el, hogy a piros vagy a zöld oldalt vezetik majd.

További újdonság, hogy az idei évadban az ország megyéi játszanak egymással, az első adásban Nógrád megyének, illetve Veszprém megyének szurkolhatunk, a nógrádiakat Mikecz Estilla, Csernák János és Pindroch Csaba, a veszprémieket Trokán Nóra, Figula János és Tóth Loon erősíti.

Új játékok is lesznek, a szeptember 3-i adásban mutatkozik be a Kockás nevű feladat, ahol a tudás mellett a szerencsére is szükség lesz, hisz a helyes válaszadás után egy hatalmas dobókockával kell gurítani ahhoz, hogy kiderüljön, hány pontot kap a csapat. A Napraforgó szintén itt debütál, ebben egy nagy napraforgó szirmai közül választanak a játékosok, szerencsés esetben növelhetik a pontszámukat.

Mutatunk egy kis kedvcsinálót is a műsorhoz, íme: