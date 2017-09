Marton Adrienn: Toszkána még szakadó esőben is gyönyörű

Marton Adrienn új műsora, az Édes élet Toszkánában vasárnap rajtol a Life TV-n, az ismert privát séf és ételstylist tíz héten keresztül hozza el a nézőknek az igazi olasz életérzést. A stáb 15 napot forgatott Toszkánában, és bár napsütés, remek időre számítottak, bizony sokat esett az eső - többek közt erről mesélt az Origónak a műsorvezető.

Marton Adrienn ismerős lehet a nézőknek, több főzőműsorban megfordult, de most vasárnap egy teljesen más szerepben mutatkozik be, mivel az Édes élet Toszkánában nem csak gasztronómiai, de utazós és kulturális műsor is egyben.

"Bár sokan azt gondolhatják, hogy könnyű dolga van a műsorvezetőnek, mégsem egyszerű egy ilyen műsort készíteni. Az simán megy nekem, hogy egy főzőműsorban két órán keresztül magamtól meséljek, itt viszont interjúkat kellett készíteni, és váratlan helyzetekre is kellett reagálni, hisz nem egy konyhában, hanem a való életben készültek az epizódok."

"Arra például nem tud felkészülni a műsorvezető, hogy a rókagombát sikerül-e épp kiásni a földből vagy nem, minden helyzetre ott, spotán kellett reagálni. Ettől lett egyébként a műsor életszerű, természetes, ami visszaadja az olasz életérzést" - mesélte az Origónak.

A forgatásra nyári, lenge ruhákat vitt magával, de ezt hamar megbánta, mikor a reptéren három fok fogadta éjszaka. "Nem is gondoltam rá, hogy rossz idő lehet, így csak egy kabátot tettem be a bőröndbe. Sokat esett az eső, nagy viharok voltak, de Toszkána így is gyönyörű."

Először járt ezen a területen, de bármikor szívesen visszamenne, már most azt tervezi, hogy férjével ott ünneplik a házassági évfordulójukat. Olyan vidékeken jártunk, amit a felgyorsult, városi életünkben már szinte el is felejtettünk. Itt belassult az idő, nem csak engem, a stábot is elvarázsolta a környezet. Nagyon jó volt egyébként együtt dolgozni, annak ellenére is mindig derűs volt a hangulat, hogy minden nap reggel fél nyolckor indultunk forgatni, és sokszor még este tíz, éjfél magasságában is készültünk a következő napra."

"Egész máshogy készül valójában a tészta a mesterek keze alatt, mint az tanultuk, de a sajtkészítés is lenyűgözött. Olyan érdekességeket hozunk el, melyekkel csak ott, egy utazás során találkozhat az ember. Én nagyon örülök neki, hogy volt lehetőségem mindent bejárni és kipróbálni, az életfelfogásomon is sokat változtatott a kint töltött idő. Imádok menni a világban, megtapasztalni a bőrömön a dolgokat, remélem, ezt a műsort nem csak én érzem a gyermekemnek, hanem majd a nézők is" - mondta az Origónak.

A műsorvezető mutott még néhány képet a forgatásról: