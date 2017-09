Itt a legdurvább Trónok harca-elmélet, elemezzük!

A számos beigazolódott és még több be nem teljesült Trónok harca-teória közül vesézzük ki a látszólag legképtelenebbet - ami nem is biztos, hogy annyira képtelenség, miszerint valójában Bran Stark az Éjkirály.

Az eddigi évadok során a sorozat (és persze a könyvek) rajongói körében rengeteg teória kapott már szárnyra, legtöbbször a Redditen, melyek közül nem egy tényleg igaznak bizonyult – példának okáért a legelterjedtebb R+L=J, ami Havas Jon származást tippelte meg helyesen.

A számtalan elmélet közül azonban jelenleg – a hetedik évad ismeretében – a legérdekesebb az, amelyik szerint Bran maga az Éjkirály, de legalábbis sokkal komolyabb és veszélyesebb kapcsolat van a legfiatalabb Stark és a főgonosz zombivezér között, mint azt eddig tudtuk.

Először is érdemes tisztázni, mit is jelent az, hogy Bran a Háromszemű holló és pontosan milyen képességekkel bír ezáltal. Az ugyebár kiderült, hogy képes látni a múltat és a jelent, a jövőt viszont már kevésbé. Legutóbb az évadzáró epizódban demonstrálta tudását, amivel gyakorlatilag Kisujj vesztét okozta, illetve Sam segítségével felfedezte Havas Jon valódi származását és igazi nevét. Ezen kívül Bran képes megszállni állatok és emberek tudatát, ezáltal például hollóként repülni és kémlelni, vagy akár szegény megboldogult Hodort saját védelmére használni.

Ha már Hodornál tartunk, Bran tér-idő utazós skilljének van egy hátulütője: képes belepiszkálni a múltba, ami jobb esetben kisebb (mint amikor a fiatal Ned Stark meghallja a kiáltását), rosszabb esetben nagyobb (például Hodornál) változásokat eredményez a világban. Bran célja ugyanakkor láthatóan az, hogy megakadályozza a Mások elkerülhetetlennek látszó győzelmét az élők felett, ehhez pedig elengedhetetlen az időutazás, vagyis hogy még azelőtt mentse meg a világot, hogy bekövetkezne a pusztulás.

Bran egyik feltételezett ezirányú próbálkozásai lehettek az Őrült király néven ismert Aerys Targaryen „belső hangjai". Daenerys apjáról ugyanis köztudott, hogy belső hangok vezérelték, ezért parancsolta azt folyton, hogy „Égessétek el mind!". Ezt persze Jaime, és nagyjából mindenki, aki akkor élt, a király ellenségeire, illetve Királyvár lakóira vonatkoztatja, de mi van, ha valójában a jövőbeli Bran egy félresikerült próbálkozása volt, hogy figyelmeztesse Aeryst, hogy a futótüzet használva égessék el a Mások seregét? Kár, hogy ez nem jött be.

Ha úgy nézzük, a még távolabbi múltban is felfedezhető Bran nyoma. Az évadzáró epizódig a Hét királyságot védő Fal igencsak hatékonynak bizonyult a legkülönbözőbb északi ellenségekkel szemben, legyen szó akár a vadakról, akár – mostanáig – a Másokról. A hatalmas jégfalat pedig az a Brandon, az Építő, húzta fel, aki amellett, hogy az Elsők legendás tagja volt, a Stark házat is megalapította, amihez köthető híres mondata: „Mindig lennie kell egy Starknak Deresben!" Mi van, ha ez az egész Bran műve, vagyis valójában ő építtette fel a Falat, ezzel is elodázva a Mások betörését Westerosra, és a fenti idézettel saját megszületését biztosította be?

Ezek eddig még akár egész hihetőek is, a teória legérdekesebb része azonban, hogy Bran lenne az Éjkirály. A fenti logika mentén, ha az ifjú Stark arra használja képességét, hogy a leghatékonyabban szabaduljon meg a Másoktól, akkor a probléma gyökerénél, vagyis az Éjkirály születésénél kell beavatkoznia. A hatodik évadban Bran az egyik látomásában visszautazik az időben, és végignézi, ahogy az Erdő Gyermekei átváltoztatják az Elsők egyikét Mássá, hogy fegyverként használják az emberek ellen. Ekkor Bran épp az átváltoztatott férfi elméjében tartózkodhat, ugyanis amikor beleszúrják a sárkányüveget, a látomás közben Bran megvonaglik a fájdalomtól.

Ha Bran a leendő Éjkirály elméjében tartózkodott az átváltozáskor, és nem sikerült időben visszatérnie onnan, akkor az énje egy része valószínűleg azóta is az Éjkirály testében ragadt. A teória mellett szóló erős érv, hogy az Éjkirály az egyetlen, aki mindig észreveszi Brant a vízióiban, sőt, egyszer meg is érintette.

Az sem teljesen kizárt, hogy Éjkirálynak, számos brutális képessége közül, olyan is van, amit Brantől „kapott". Ez lehet például a jövőbe látás. A hetedik évad hatod epizódjában több erre utaló jel is észrevehető: egyrészt az Éjkirálynál és két Másnál volt sárkányölésre alkalmas dárda, másrészt pont három darab, feltehetően Dany három sárkányának. Harmadrészt, miért cipelne magával a holtak serege egy sárkányhúzáshoz tökéletes láncot? Ezek, és a Mások seregének korábban sárkány nélkül is magabiztos vonulása Fal felé mind azt bizonyítja, hogy az Éjkirály sokkal veszélyesebb, mint eddig hittük, mert tud valamit, amit mi nem – de lehet, hogy Bran igen.

A teória legsötétebb része pedig abból az új információból ered, amit szintén a hatodik epizódból ismerünk, nevezetesen az, hogy ha meghal egy Más, azt az általa feltámasztott valamennyi élőhalott azonnali pusztulása követi. És itt jön a bökkenő: Mivel a Starkok ősei az Elsők közül eredeztethetők, és így elég valószínű, hogy maga az Éjkirály is Stark volt, mielőtt az Erdő Gyermekei átváltoztatták. Ez vajon azt jeleni, hogy az Éjkirály halálával meghalnak a lélegző leszármazottai is, tehát a Starkok? Mert akkor egyetlen suhintással kipusztulna a legnagyobb közönségkedvenc család, amit egyrészt simán kinézünk George R. R. Martinból, másrészt ő maga is keserédes befejezést ígért, Benioff és Weiss, a sorozat showrunnerei pedig még egy nagy fordulatot az utolsó évadra.

A Starkok és a Mások kapcsolatát erősítendő – egyfajta hab a tortán – az évadzáróban a Fal helyén átvonuló zombisereg alkotta kép, ami igen, egy jól kivehető farkasfejet ábrázol, ami igen, a Stark ház szimbóluma. Viszlát 2019-ben!