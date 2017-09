Megelőzte a TV2 az RTL Klubot

Másfél évvel azután, hogy Andy Vajna lett a TV2 tulajdonosa, a csatorna átvételekor páratlanul nehéz helyzetben levő TV2 csoport ledolgozta óriási hátrányát és utolérte az RTL csoportot. Sőt, augusztusra a főadó, maga a TV2 megelőzte az RTL Klubot. Nézzük meg részletesen, milyen okai vannak a sikernek.

Hihetetlenül rövid idő, tehát mindössze másfél év alatt ledolgozta hátrányát az RTL-csoporttal szemben a TV2 – ez derül ki a nézettségméréssel foglalkozó AGB Nielsen adataiból. Augusztusban a csoport vezető csatornája, a TV2 az egész napot és az összlakosságot tekintve meg is előzte az RTL Klubot. (egyébként ez már májusban is sikerült):

Ha pedig csak a 18 évesnél idősebb korosztályt nézzük, a TV2 egész nap szintén megelőzte az RTL Klubot:

Eközben folyamatosan dolgozza le örökölt hátrányát a Tények is, augusztusban már fej-fej mellett állt az RTL Híradóval. A nézettségrobbanás mögött az új és okos kábelportfolió, az erős Tények és a vezető csatorna, a TV2 tudatos építése áll.

2016 január: óriási hátrányban

Andy Vajna 2016 januárban vette meg a TV2-t, akkor lett a csoport tulajdonosa. Vezérigazgatónak Dirk Gerkenst nevezte ki.

A TV2 átvételekor kis túlzással reménytelen helyzetben volt a csatorna. A kábelcsatornáit alig nézték, mert nem volt nagyon mit. Alig voltak saját műsorok, alig voltak filmek, így elég nehéz volt saját arculatot adni a néhány meglevő kábelcsatornának. A TV2 csoport 10 százalékpontos hátrányban volt a teljes lakosságot nézve az RTL csoporttal szemben. A TV2 15, az RTL 25 százalékon állt:

Másfél év alatt tehát a 15 százalékos közönségarányt azonban 21 százalékra tornászta fel a TV2-csoport, eközben a rivális RTL-csoport 4 százalékpontot vesztett, így most ők is 21 százalékon állnak. Ha megnézünk egy másik táblázatot, ami nem a teljes lakosságot mutatja (tehát nincsenek benne a 4 és 18 év közöttiek), akkor azt látjuk, hogy a 18 éven felüliek (vagyis a választásra jogosultak) körében 9 százalékpontos hátrányt dolgozott le ugyanennyi idő alatt a csoport:

A zászlóshajó a TV2

Hogy ez így alakult, abban nagy szerepe volt a zászlóshajónak számító csatornának, a TV2-nek. Az országos kereskedelmi csatorna ontotta a sikerműsorokat. A Sztárban sztár évek óta nyeri a nézettségi versenyt, ahogy kiemelkedő sikereket ér el a Nagy Duett is. Emellett sikeresen indított el a csatorna egy gyerekeknek szóló tehetségkutató műsort, a Kismenőket, és elindították például a szintén nagy sikert arató Drágám, add az életedet vagy Ördög Nóra sikeres - felnőtteknek szóló - gyerekműsorát. Nagyon jól szerepeltek a sorozatok és újabb és újabb, elsővonalbeli hollywoodi premierfilmeket is bemutattak.

2016 elején Kökény-Szalai Vivient nevezték ki hírigazgatónak, és a vezetése alatt folyamatosan és jelentősen nőtt a Tények nézettsége. A Tények eredményeiről lejjebb részletesen írunk, de a napi hírműsor kimagasló teljesítménye természetesen alapvetően járul hozzá a csatorna sikereihez. Nagyon lényeges a piacvezető reggeli műsor, a Mokka is. A TV2 hírműsorai pedig éppen a héten kapták meg a Magyar Termék Nagydíját.

Megháromszorozták nézőiket a kábelcsatornák

Ha pedig a kábelcsatornák teljesítményét nézzük, másfél év alatt a TV2 megháromszorozta a nézői számát. Négy százalékról a teljes lakosságot nézve 11-re emelkedett. Ami egészen hihetetlen eredmény:

A választásra jogosultakat nézve még jobban szerepeltek az új és a régi-új kábelcsatornák, 12 százalékra növelték a közönségarányukat:

Eközben az RTL kábelcsatornái nemhogy nem tudtak javítani, egy százalékpontot még vesztettek is, így (amint a fenti táblázatból kitűnik) fej-fej mellett áll a két csoport.

Nem véletlen a TV2 szárnyalása a kábelcsatornák piacán. Miután ugyanis Andy Vajna megvásárolta a csoportot, erőteljes terjeszkedésbe kezdett a TV2 ebben a tekintetben.

Az alapgondolat az volt, hogy ma már nem lehet egyetlen csatornával magas nézettséget elérni. Ezért egy átfogó és széles nézői igényeket kielégítő kábelportfóliót alakítottak ki, 2016 elején vezetőnek Fischer Gábort nevezték ki, ő egyébként néhány hónapja a programigazgató. Az új adók elindítását természetesen részletes piackutatás előzte meg. Azt kutatták, hogyan tudnak olyan kábelcsomagot létrehozni, amely lefed minden kereskedelmileg fontos célcsoportot: fiatalokat és időseket, nőket és férfiakat.

Így hozták létre a főadó (a TV2) mellett a tíz csatornából álló kábelportfóliót. A csoport hét új kábelcsatornát indított, hármat pedig átpozícionált. Az eredmény minden túlzás nélkül fantasztikus lett. A legsikeresebb kábelcsatornák: a prémium tartalmakat sugárzó Super TV2, a Pro4-ből létrejött Mozi+, amelynek kábeltévéknél szokatlanul erős filmcsomagja van és a Prime, amely elsősorban sorozatokat és prémiumtartalmakat sugároz. A Super TV2 egyébként augusztus végén indított egy fiataloknak szóló, máris sikeres sorozatot, a Csajok, pasik, Balaton címűt.

Az új tematikus csatornák a sorozatokat, a sportot, a zenét, az életmóddal kapcsolatos műsorokat, a gasztrot, a mesét és a humort kínálják a nézőknek.

A sportcsatorna, a Spíler TV már az első évben megszerezte a világ leggazdagabb és legnézettebb futballbajnokságának, a brit Premier League-nek közvetítési jogait. De sokan nézik a sorozatokat sugárzó Izaura TV-t és a Chili Tv-t, a gasztrocsatornát is. A gyerekeknek szóló Kiwi csatornán pedig például a Hupikék törpikék olyan részeit is vetítik, amelyeket még Magyarországon nem lehetett látni. A FEM3 pedig a nőknek szóló műsorokkal arat sikert.

Külön ki kell emelni a Mozi+-t, aminek indulását hatalmas előkészítő munka és nagy befektetés előzte meg. Nem a TV2 már megszerzett, „készleten lévő" filmjeivel indultak, hanem külön erre a csatornára vásároltak filmeket. Ennek hamar meg is lett az eredménye, a Mozi+ fél évvel az elindítás után már a legnézettebb mozicsatorna volt.

A TV2 csoportnak ma már mindegyik amerikai stúdióval van szerződése. Az is előfordult, hogy az eddig az RTL Klubon vagy a hozzátartozó kábelcsatornákon sugárzott, nagy sikerű filmeket és sorozatokat szerzett meg a TV2 – ilyen volt a Szökés, a Grace klinika, sőt, sajtóhírek szerint a TV2 elhappolta az RTL elől a karácsonyi sikerfilmek jelképévé vált Resszkessetek betörőket is.

A Tények nagy előretörése

Folyamatosan növeli nézőszámát a TV2 hírműsora, a Tények is. Tavaly januárban, az új vezetés érkezésekor a teljes lakosságot tekintve a Tények jelentős hátrányban volt az RTL híradójával szemben.

Még nagyobb volt a hátrány a szavazásra jogosult korcsoport, tehát a 18 éven felüliek körében. 4,6% volt a hátrány, ahogy az alábbi táblázatban is látszik. Ahogy természetesen az is, hogy ez a hátrány mára gyakorlatilag eltűnt, hivatalos kifejezéssel mérési hibahatáron belülre került a különbség: 0,7, illetőleg 0,8 százalékra csökkent.

Az augusztusban indult új struktúrában a Tények még több nézőt ér el, az első napon 331 ezerrel, a másodikon 380 ezerrel több nézőt ért el a TV2 hírműsora, mint előzőleg.

Őszi sikerműsorok

Az új őszi műsorstruktúrával a TV2 tovább erősödhet. A Tények (hétköznap Marsi Anikó és Gönczi Gábor, hétvégén Andor Éva és Szebeni István vezetésével) nagyon fontos szerepet tölt be a csatornán. Augusztus 28-ától pedig már a teljes főműsoridőben saját gyártású műsorokat sugároznak hétköznaponként a TV2-n, amire még soha nem volt példa a csatorna történetében. A húzóműsor Tények után a Séfek séfe című gasztroreality következik Ördög Nórával, majd az Áll az alku Gundel Takács Gáborral és a Drágám add az életed Ábel Anitával és Csonka Andrással. De hamarosan visszatér a nagy sikerű Vigyázat, gyerekkel vagyok című műsor is. És megint lesz vasárnap esténként Sztárban sztár, Till Attila fogja most is vezetni, a zsűriben pedig visszatér Liptai Claudia, de ott lesz persze Majka is. És most először Stohl András.

A későbbiekben pedig jön az Ázsia expressz, amelyben hét sztárpár napi egy dollár költőpénzzel Ázsia egzotikus tájaira indult kalandos túrára és a minden túlzás nélkül páratlan érdeklődéssel várt Ninja warrior, amely a világ talán legkegyetlenebb televíziós erőpróbája és hatalmas sikert aratott az Egyesült Államokban is.