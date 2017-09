Nem rejtegetik tovább a Sztárban sztár zsűritagjait

Szeptember 10-én rajtol a Sztárban sztár ötödik évadja, a TV2 hétfő este jelentette be az új zsűritagokat.

Tizenkét énekes méri össze a tudását a TV2 műsorának ötödik évadjában, a produkciókat pedig négytagú zsűri értékeli majd vasárnap esténként. Azt eddig is lehetett tudni, hogy a Sztárban sztár szeptember 10-én induló új szezonját Till Attila vezeti, a zsűriben pedig biztosan ott lesz a tíz hónap után visszatérő Liptai Claudia, valamint Majka.

A másik két zsűritagot most jelentette be a csatorna, Papp Szabolcs és Stohl András is értékeli majd a produkciókat.

Stohl András a második adástól csatlakozik a csapathoz, mivel szeptember 10-én egy olyan előadásban játszik, amit már hónapokkal ezelőtt meghirdettek.

"Az elmúlt években fogalmazódott meg bennem, hogy hiányzik a televíziós műsorvezetés. Rengeteg munkám van, folyamatosan játszom színházban, rádiózom, de vágytam arra a fajta adrenalin löketre, amit csak az élő show-k nyújtanak. A TV2 volt az, aki erre lehetőséget adott, ráadásul rögtön egy olyan népszerű műsorban, mint a Sztárban sztár. Zsűritag még nem voltam, éppen ezért nagy izgalommal várom szeptember 17-ét" - mondta.

Vasárnap rajtol a széria, Cserpes Laurát, Csézyt, Singh Vikit, Détár Enikőt, Janicsák Vecát, Kollányi Zsuzsit, Pápai Jocit, Horváth Tamást, Berkes Olivért, Ekanem Bálintot, Oláh Gergőt és Király Viktort láthatjuk majd különféle sztárok bőrébe bújni.

A Sztárban sztár 2013 óta megy sikerrel a TV2 műsorán, az előző évadokat a később zsűritagként is látott Bereczki Zoltán, majd Pál Dénes, Gáspár Laci és Veréb Tamás nyerte.