Az interneten macskákkal is megy valóságshow, amely a Keeping Up with the Kardashians mintájára a Keeping Up with the Kattarshians címet viseli. Az izlandi macskamentő társaság szponzorálásával futó műsor egy kis babaházban játszódik, ahova bármikor, a nap 24 órájában be lehet nézni az e célra elhelyezett kamerákon keresztül. Nézzen bele ön is, hogy mivel töltik a napjukat a cicák, a produkció honlapján több kamerállásból lehet válogatni!