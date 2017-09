Új évaddal folytatódik a Holnap Tali

A Petőfi Gimi 11. osztályának legújabb kalandjait már a Petőfi Live-on láthatják a nézők.

Negyedik évadával folytatódik a közmédia fiataloknak szóló websorozata. A Holnap Tali új részei szeptember 4-től minden hétköznap 18 órakor kerülnek fel a www.holnaptali.hu-ra, de a Petőfi Live weboldalon is elérhetőek lesznek.

A megújult weboldalon még több érdekesség szerepel a sorozatról és a szereplőkről, valamint a korábbi epizódokat is vissza lehet nézni, ezen kívül extra videókat és fotókat is elérhetnek a látogatók. Az oldal egyik legérdekesebb része az #ismerj meg minket! fül, ahol a sorozat szereplői saját szavaikkal mutatkoznak be - közölte a közmédia.

A Holnap Tali című ifjúsági sorozat 2016-ban indult, és egy kitalált iskolában, a budapesti Petőfi Gimnáziumban játszódik. A sorozat középpontjában a 11. osztály diákjai állnak: Lara, Bori, Soma, Míra, Csabi és Miki. Az első két évadban találkozhattunk Gergővel is, aki rövid pihenő után az új évadban ismét visszatér.