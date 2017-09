Dobó Kata elárulta, hogy jött össze Zsidró Tamással

Dobó Kata most először mesélte el, hogy jött össze Zsidró Tamással, és mit gondol az exeiről.

Dobó Kata hetek óta a TV2 új sorozatát forgatja, melyben egy sikeres üzletasszonyt alakít, a karakter kedvéért pedig göndör haját egyenesre vasalták.

„Egész más személyiség, mint én, és ezt próbáltuk a hajban is kicsit leválasztani. Sikeres üzletasszony, aki sikeres házasságban él a férjével. Van egy testvére (Kovács Patrícia), akinek viszont kevésbé alakul jól az élete, és nagyon szeret neki tanácsokat osztogatni, mert azt gondolja, hogy ahogy ő él, az a tuti, az az etalon” - mesélte.

Munkája mellett magánéletéről is mesélt, elárulta például, hogy Zsidró Tamást már vagy húsz éve ismeri, és korábban egyikük sem gondolta volna, hogy valaha egy pár lesznek. Tavaly nyáron írt rá a mesterfodrász, hogy találkozzanak, akkor már mindketten egy éve egyedül voltak. „Kicsit tartottam tőle, mert volt bennem egy kép róla, ami miatt sose jutott volna eszembe. Biztos az is, hogy Hajas Lacinak a barátja. Laci is boldog házasságban él, és ez egy régi történet, de nagyon érdekes. Ha valaki húsz évvel ezelőtt ezt mondja, biztos nagyon nevetek rajta” - mondta.

Mint mesélte, sokan meglepődnek azon, hogy az exei nagy részével jó a kapcsolata. „Az első időszak mindig nehéz az elválás után, de én nagyon szeretem azokat az embereket, akikkel együtt voltam. Sokan megütköznek azon, hogy az exeimmel jó kapcsolatot ápolok.”

A színésznő Garami Gábornak mesélt a Potyautasban, többek közt arról is, hogy most mennyire összhangban van magával.