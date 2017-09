Gundel Takács elmondta, miért nem beszélhet más az igazgató úrral

Az Áll az alkuban a játékos nem diskurálhat a bankkal, ennek oka is van.

Gundel Takács Gábor a szeptember 6-i adásban elmondta, miért nem beszélhet más az igazgató úrral. A játékos, Ádám az iránt érdeklődött, hogy ő is tereferélhet-e a misztikus ködbe burkolózó bankvezérrel, aki a játék során több alkalommal is ajánlatokat tesz: vagy a csere lehetőségét mondja, vagy egy összeget, amiért be lehet váltani a táskát.

„Sokan szeretnék hallani a hangját. Ő nem szeretné, ha hallanák a hangját. Fél attól, hogy a közértben valaki hátba vágja egy szívlapáttal" – improvizált ügyesen a játékmester.