Top 10: a Trónok harca legfontosabb szereplői

Havas Jon leteperte Tyriont a Trónok harcában - persze nem fizikailag. A hatodik évad végéig a kis Lannister volt legtöbbet a képernyőn, a hetedik végére viszont elvesztette az első helyet.

Havas Jon az a karakter a Trónok harcában, aki legtöbbet volt képernyőn, összesen 5 óra 38 percet. Egy perccel többet, mint Tyrion, aki egészen a hatodik évad végéig vezetett, azonban a rövid, hétrészes szezon után lecsúszott egy kissé. Harmadik Daenerys, de ez sem meglepő. Igazából az első nyolcat kitalálná a legtöbb rajongó, ha nem is sorrendben, a váratlanabb nevek később jönnek. Itt az első tíz:

1. Jon Snow - 5 óra and 38 perc

2. Tyrion Lannister - 5 óra and 37 perc

3. Daenerys Targaryen - 4 óra and 36 perc

4. Sansa Stark - 3 óra and 58 perc

5. Cersei Lannister -3 óra and 56 perc

6. Arya Stark - 3 óra and 44 perc

7. Jaime Lannister - 3 óra and 19 perc

8. Samwell Tarly - 2 óra and 23 perc

9. Jorah Mormont - 2 óra and 22 perc

10. Theon Greyjoy - 2 óra and 16 perc

További érdekességek: Ned Stark egy órát volt látható, és 40 percet, ez a 13. helyre volt elég. Brienne kettővel mögötte kullog, a sokak által utált Joffrey csak a 24. helyre ért be. Hodor a 47. pozícióban szerénykedik, és feljebb már aligha kerül, a főgonosz Éjkirály pedig mindössze a 109. a listán, 8 percig volt látható. Persze amilyen félelmetes, ez elég is volt!