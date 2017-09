Top 10: a világ legrosszabb tévésorozatai

Megnéztük, hogy az IMDb felhasználói miket tartanak a legrosszabb tévésorozatoknak, és volt pár meglepő találatunk - a mi listánk nem így nézne ki. Hogy az élen több, tiniknek szóló, néha bugyuta széria szerepel, arra jó esély volt, azon viszont elcsodálkoztunk, hogy az első tízben olyan egykori közönségkedvencek is feltűnnek, mint a Baywatch vagy a Hetedik mennyország. Ön szerint is ezek a legócskább tévés produkciók?

Az IMDb a világ legismertebb és legnagyobb filmes és tévés adatbázisa, rengetegen tájékozódnak innen, akár figyelve arra is, hogy más felhasználók a maximális tíz pontszámból mennyit adnak egy adott produkcióra.

Az szinte már közhely, hogy a világ legjobb filmjei a honlap alapján jelenleg – 9,2-es átlaggal – A remény rabjai és A keresztapa, a lista fordítottját azonban már jóval kevesebben figyelik, itt amúgy a Kod Azi K.O.Z. című török alkotás "vezet" 1,4-es pontszámmal.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a felhasználók mely tévésorozatokat tartják a legrosszabbnak, de csak azokat a produkciókat vettük figyelembe, amelyekre már legalább 5000 szavazat érkezett. Emellett kiestek az amúgy élen álló realityk, a szappanoperák és a rajzfilmsorozatok, tízes listánk a legrosszabbnak tartott fikciós, élőszereplős heti sorozatokból állt össze. Íme!

10. The Mist (5,4)

Stephen King klasszikus novellájának, A köd-nek az idei tévés feldolgozása nem nyerte el a felhasználók tetszését, holott a 2007-es filmváltozat 7,2 ponton áll. A történet középpontjában egy kisváros állt, amelyre titokzatos, egyre rémisztőbb köd szállt le, a túlélésért küzdő, magukból kivetkőző emberek jelentették azonban a nagyobb veszélyt.

9. Baywatch (5,2)

A maga idejében a világ legnépszerűbb sorozata volt, összesen legalább egymilliárdan láthatták a világon, az IMDb kíméletlen felhasználói azonban csúnyán lepontozták, ma már befér a világ tíz legrosszabb sorozata közé. Szegény David Hasselhoff is látott már jobb napokat, a Baywatch óta nem sok jót hallani róla.

8. Hetedik mennyország (5,1)

Itthon kedvelt sorozat volt egy lelkészről és népes családjáról, aligha kell bárkinek bemutatni, aki elég idős ahhoz, hogy emlékezzen rá. A főszereplő, Stephen Collins aztán jóval a széria vége után csúnya molesztálási botrányba keveredett, elképzelhető, hogy ez is ártott a produkció visszamenőleges megítélésének.

7. Az amerikai tini titkos élete (5,0)

A beavatott-sorozat és a Hatalmas kis hazugságok miatt ma már sztárnak számító Shailene Woodley ezzel a szériával kezdett szélesebb körben is ismertté válni: egy tinit játszott, akinek egy előre nem várt terhesség miatt gyökeresen megváltozott az élete, természetesen távolabb is került a kortársaitól.

6. Cory in the House (4,9)

Nem az egyetlen Disney-sorozat a listán, a That's So Raven spin-offjaként indult el 2007-ben. A főszereplője egy fekete kamaszfiú, a címbeli Cory Baxter volt, aki a családjával San Franciscóból Washingtonba költözött – nem is akárhova, hanem egyenesen a Fehér Házba, miután az apja ott kapott munkát.

Lapozzon, a legrosszabb sorozatok még hátra vannak!