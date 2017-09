Szabó Zsófi júliusban jelentette be, hogy férjével első közös gyermeküket várják, azóta már azt is elárulta, hogy kisfiuk születik majd. A műsorvezető nagyon várja a kicsi érkezését, sokszor posztol a hasáról képeket, most viszont egy videót töltött fel, amin megmutatja, hogyan mozog a kisbabája. Mint írta, "zajlik az élet odabent", a bejegyzésből pedig az is kiderül, hogy terhessége hatodik hónapjában jár.