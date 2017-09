A Viasat3-on kötött ki Hajós András

Hajós András a Viasat3-on kapott új műsort, ősszel indul vele az Ide süss! című gasztrovetélkedő.

Ősszel indul a Viasat3-on az Ide süss! című gasztovetélkedő, amelynek műsorvezetője Hajós András lesz, vagyis nem zsűrizni fog, a házigazda szerepében láthatjuk majd.

A Viasat3-at is működtető Sony szeptember 7-én mutatta be csatornái őszi programstruktúráját, Hajós itt jelentkezett be egy videoüzenetben, így közölve a műsor indulását.

A műsorvezető korábban a Sztárban sztár-ban zsűrizett, de az új évadban már nem szerepel, legutóbb a Roast adásában láthattuk Ganxsta Zolee égetésekor.