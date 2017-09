Szeptember 22-én érkezik a Netflixre a Five Foot Two című dokumentumfilm, amely Lady Gaga egy évét mutatja be, nemcsak a koncerteket, turnékat, de az énekesnő magánéletét, mindennapjait, szorongásait, fájdalmait is. Kijött a hivatalos előzetes, de maga Lady Gaga is kitett már pár videót az Instagramra, mutatjuk egyben a kisfilmeket!