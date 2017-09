Élcelődve, kacarászva mutatkoztak be a magyar luxusfeleségek

Sajtótájékoztatón mutatta be a Sony őszi újdonságait és visszatérő műsorait. Kezdjük a legnézettebb csatornájuk, a Viasat3 egyik új műsorával!

A The Real Housewives formátum sokaknak ismerős lehet, több országban megy, jóllehet, itthon még nem volt. Szeptemberben viszont indul a Feleségek luxuskivitelben a Viasat3-on, amelyben betekintést nyerhet a tévéző a kiváltságosok fényűző életébe.

Köllő Babett, Csősz Boglárka, Farkas Rita, Vasvári Vivien, Smaltig Dalma lesznek a magyar verzióban, ők ott is voltak a sajtóeseményen. Melléjük csatlakozik még Rubint Réka.

Pár percet voltak színpadon, mind jómódú, sőt, igen gazdag nő - közülük kettőnek nem volt semmi problémája azzal, hogy esetleg lemenjen egy romkocsmába italozni, egyikük járt is ilyen helyen melegítőben. A szereplők egyike elmesélte, hogy most rúgta ki épp a sokadik takarítónőjét, mert nem volt képes olyan precízen rendbe tenni a házat, ahogy ő szokta, egy másik viszont arról beszélt, hogy rengeteget süt-főz, ő készíti az ebédet a bejárónőnek is.

Sokan fogják utálni és irigyelni őket, de ezt tudják

Szóba került a gazdagság, egyikük arról beszélt, hogy ma nem menő vagyonos embernek lenni, és bizonyára sok rosszindulattal találkoznak majd, mert megmutatják, milyen tehetősek. A sajtóeseményt jó humorral levezető Kovács Áron egy ízben a NAV-val viccelődött, mire egy feleség pikírten megjegyezte, hogy százmilliókat adócsalás nélkül is lehet szerezni.

Mindenesetre a Feleségek luxuskivitelben szereplői pár perc alapján ígéretesek, jó nézettségre számíthat a Viasat3, hiszen sokan követik majd irigységből, vagy azért, hogy kellőképpen felbosszantsák magukat a jachton suhanó, méregdrága pezsőt kilötykölő, jetskiző gazdag asszonyok kalandjain, bolyhos kardigánjukban és kopott mamuszukban, a foszló kanapén ücsörögve.

Korban van köztük húszas, harmincas és negyvenes is, egyikük négy gyerekeket nevel – mint mondja, nem az a láblógatós, unatkozó milliomos feleség. Rubint Réka után a legismertebb a csapatban Csősz Boglárka, aki anno egy szépségversenyen szerepelt itthon, majd elkezdett modellkedni: több hazai férfi magazin fotózta, így a Playboy, a CKM és a Maxim. 2003-ban játszott az Apám beájulna című filmben, öt évvel később a Sztárok a fejükre estek című valóságshow-ban volt látható a TV2-n. Törökországban él milliomos férjével.

A műsor szeptember 25-én indul, hétfőnként, este 9-kor lesz adásban.