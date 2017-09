Egymilliárdszor töltötték le a Trónok harca új évadját

Elképesztő mennyiségben, egymilliárdszor töltötték le illegálisan a Trónok harca hetedik évadját, ami alighanem rekord.

A Föld lakosságának nagyjából a hetede illegálisan nézhette a Trónok harcá-t, a hetedik évadot ugyanis egymilliárd alkalommal töltötték le – kérdés persze, hogy ez hány letöltőt jelentett.

Az adatot egy kalózkodás ellen harcoló számítógépes cég, a MUSO tette közzé, szeptember 3-ig figyelte az illegális letöltéseket.

A méréseik szerint a hetedik szezon legtöbbet letöltött része az évadnyitó Dragonstone volt, ezt 187,4 millióan szerezhették meg illegálisan. Népszerű volt még a kalózkodó rajongók között a hatodik rész, a Beyond the Wall is, ezt 184,9 milliószor töltötték le.

Az elképesztő számok ellenére a Trónok harcá-t legálisan nézők is rekordnézettséget hoztak az HBO-nak, az évadzáró részre 16,5 millióan, az egész szezonra átlagosan pedig 31 millióan voltak kíváncsiak.