Cher is átélheti a horrort

Pletykák szerint Cher az Amerikai Horror Story-ba tart, pár dolog miatt ez nagyon is elképzelhető.

Az interneten hetek óta kering a pletyka arról, hogy Cher egy cameót vállal az Amerikai Horror Story jelenleg futó, Cult alcímű évadjában. A Popsugar szerzője szerint ez több dolog miatt nagyon is valószínű, lássuk, miért.

1. Cher fia, Chaz Bono már visszatérő szereplő az Amerikai Horror Story-ban, a Cult előtt az előző szezonban, a Roanoke-ban is láthattuk.

2. Megjelent egy fotó, amelyen a forgatáson használt székek találhatók, rajta a színészek nevével. A már ismert szereplők neve nagyobb betűvel is oda van írva a székek fölé, a többi alig kivehető, de a jobb szélső széken mintha csak négy betű lenne.

3. Homályos posztokban maga Cher is utalgat arra, hogy hamarosan megjelenik valamilyen filmben vagy sorozatban, egyszer pedig azt is írta, hogy a csak mókából vállalt meglepetés-projektje szeptember első hetében indul – ahogyan az Amerikai Horror Story is:

4. A Cult teljes színészgárdája megjelent együtt Cher egyik koncertjén, bár lehet, hogy oda Chaz Bono vitte be a csapatot.

A Popsugar szerzője hozzátette még, hogy a dolog logikusan is hangzik, Cher jól beleillik az Amerikai Horror Story világába, és egyébként korábban is megfordultak már neves vendégszereplők a sorozatban.