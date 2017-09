Izgalmas thrillernek tűnik a Castle hősnőjének új sorozata

Szeptember 26-án 22 órakor indul Stana Katic főszereplésével az Elfeledve című Sony-sorozat az AXN-en.

Láttunk pár jelenetet a Castle-ből jól ismert színésznővel készült Elfeledve című szériából, amelyben egy hat éve eltűnt, majd előkerült, egykor ragyogó képességekkel bíró FBI-ügynököt alakít: izgalmas, fordulatos krimire van kilátás (persze figyelembe véve, hogy a trailerek nem a legvontatottabb, legunalmasabb részeket tartalmazzák). A nő valahogy előkerül, tengernyi szenvedés után, de férje időközben újranősült, a kisgyereke fel sem ismeri, és egyáltalán, összeomlott korábbi élete.

Az AX-re jön még a Quantico második évada, az NCIS: New Orleans harmadik szezonja, A nagy fogás második évada és a Feketelista spin-offja is. Érkezik a kultikus MacGyver sorozat remake-je a klasszikus nyomozós sorozatok kedvelőinek, a pörgős, akciót a Sony gyártásában és forgalmazásában a S.W.A.T. hozza el, Shemar Moore főszereplésével.

Érkezik még a Lost misztikus hangulatát idéző The Crossing Steve Zahn-nal és a mai trendeknek megfelelően a közösségi média használatát integráló krimisorozat, a Wisdom of the Crowd is.