A Kardashian évtized: a család legnagyobb botrányai az elmúlt 10 évből

2007 őszén, kereken 10 éve indult az E! csatorna aranytojást tojó tyúkja, a Keeping Up with the Kardashians, amelynek köszönhetően O.J. Simpson néhai ügyvédjének, Robert Kardashiannak famíliája nemcsak Hollywood leghíresebb családja lett, de egyben pofátlanul gazdagok is. A Kardashian-Jenner klánról szóló valóságshow-ból eddig 13 évad készült, és még idén elindítják a 14. szezont. Nem csoda, hogy a Hollywood Reporter néhány hete, a dollármilliókat érő Kardashian és Jenner hölgyeket tette a címlapra, a szalagcím pedig csak ennyi volt: „A Kardashian évtized". De hogyan jutottunk el odáig, hogy Paris Hilton egykori stílustanácsadója Kim Kardashian West, akit az örökösnő többször megalázott a saját műsorában, mára az egyik legkeresettebb híresség legyen Hollywoodban? Természetesen rengeteg botránnyal.

Ki kicsoda a családban?

Kris Jenner – Robert Kardashian egykori felesége. Válásuk után újraházasodott, második férje Bruce Jenner olimpikon, akitől 2 éve vált el.

Bruce Jenner/Caitlyn Jenner – Kris Jenner második férje, aki 2015-ben nemátalakító műtéten esett át, azóta nőként él.

Kourtney Kardashian – Kris Jenner és a néhai Robert Kardashian legidősebb gyermeke. Három gyermeke van (Mason Dash, Penelope Scotland és Reign Aston) akiknek apjával, Scott Disick celebbel évadonként vesznek össze és békülnek ki.

Kim Kardashian – Kris Jenner és a néhai Robert Kardashian gyermeke. Két csemetéje van (North West és Saint West), akiknek apja a harmadik férje, Kanye West rapper.

Khloé Kardashian – Kris Jenner és a néhai Robert Kardashian harmadik gyermeke. Korábbi férje az egykori sikeres kosárlabdázó Lamar Odom.

Rob Kardashian - Kris Jenner és a néhai Robert Kardashian egyetlen fiú gyermeke. Néhány hónapja született meg első gyermeke, aki a Dream Kardashian nevet kapta. A gyerek anyja, Blac Chyna celeb.

Kendall Jenner – Kris Jenner és Caitlyn Jenner idősebbik lánya.

Kyle Jenner – Kris Jenner és Caitlyn Jenner fiatalabbik lánya. Korábban már Magyarországon is járt, amikor elkísérte Tyga nevű rapper pasiját a Balaton Soundos fellépésére.

Szexvideó, ami már alap

Kim Kardashiant ma már egy egész focicsapatnyi szakértő öltözteti, sminkeli, lövi be a séróját, de a 2000-es évek elején, még nem ragyogott ilyen fényesen csillaga. Akkoriban Kim volt a stylistja Paris Hiltonnak, Lindsay Lohannak és az énekesnő Brandy-nek is.

Utóbbinak azonban nemcsak a ruhatárát újította meg, hanem meghódította a tesóját Ray J-t is, akivel – ha már összejöttek – egy szexivideót is összehoztak, ami bizonyára teljesen véletlenül kiszivárgott. Így lett Kim Kardashian stylistból Kim Kardashian celeb.

Ki Khloé apja?

Kétségtelen, hogy ez az a botrány, ami legtöbbször előkerül a Kardashian család életében. A 2003-ban elhunyt Robert Kardashian ugyanis nemcsak ügyvédje volt a neje meggyilkolásával megvádolt O.J. Simpsonnak, hanem barátja is.

Arról ma is számos pletyka kering, hogy maga Robert segített eltussolni az ügyet azzal, hogy a gyilkosság helyszínéről véres ruhákat, bizonyítékokat vitt el, még a zsaruk előtt. De Kris Jennerről is megjelentek olyan cikkek, amelyek azt taglalják, hogy egy méregdrága táskában évekig őrizgette a gyilkos fegyvert. Ezekre általában sem Kris, sem a lányai nem reagálnak. Ami sokkal jobban megviseli a néhai sztárügyvéd lányait, az a pletyka, mely szerint Khloé apja, nem Kardashian, hanem O.J.

A bombát Robert második felesége, Jan Ashley robbantotta, aki szerint a férfi elmondta neki, hogy tudja, nem ő Khloé apja, hiszen a lány nem is hasonlít rá, viszont a sportolóra annál jobban. A később más ügyei miatt lecsukott O.J. még a börtönből is üzent a lánynak, hogy szerinte is ő az apja. Ám soha semmilyen DNS-teszt nem mutatta ki azt, hogy ez igaz volna.

Kim Kardashian alig volt 19 éves, amikor először férjhez ment. Első férje Damon Thomas zenei producer volt. Második házassága Kris Humphries kosarassal 72 napig tartott. A válási procedúra egyébként nyolcszor annyi ideig húzódott, mint maga a házasság.

Megverte a gyerekeit?

Szintén Jan Ashely állt elő azzal a sztorival, hogy Robert Kardashian féltette egykori nejétől a gyerekeit. Ashley szerint ugyanis Kris Jenner többször megverte a lányait, kiabált és veszekedett velük, amikor azok még kamaszok voltak. A pletykák terjesztésbe pedig beszállt a férfi utolsó, harmadik neje Ellen Pierson is. Kris nem hagyta szó nélkül a nők vádjait, és pert indított ellenük.

Valaki hiányzik

2014 egyik legtöbbet letöltött videója volt az a felvétel, amelyen Kim Kardashian kijön egy párizsi hotel ajtaján, a tőle megszokott vonulással elmegy a rá várakozó autóig, majd mielőtt beszállna a járműbe elgondolkodik valamin.

Kim pont úgy viselkedik, mint bármelyikünk, amikor a kapuból visszarohanunk a lakásba, mert otthon hagytuk a kulcsot, a pénztárcát, vagy a BKK bérletet. Csakhogy Kim nem a vonaljegyet felejtette a luxusszállodában, hanem a saját gyerekét. A makulátlan külsejű celebnő pókerarccal visszafordult hát, majd pár másodperccel később, már kislányával a karjában ült be a kocsiba.

A három lány közül a legfiatalabb, Khloé viselte a legrosszabbul apjuk halálát. Miután 2003-ban a férfi elhunyt, Khloé haja kihullott a sok stressztől, és egy ideig parókát kellett viselnie.

Adoptállak! - Kösz, de inkább ne!

Az univerzum leghiúbb emberének kikiáltott Kim Kardashian West - aki szerint a legszörnyűbb dolog, ha egy nő nem a bőrének megfelelő árnyalatú alapozót választ - 2014-ben jelentette be, hogy örökbe fogad egy 13 éves félárvát, akit Thaiföldön ismert meg egy gyermekotthonban. A Pink névre keresztelt kislány a 2004-es cunami után került az otthonba, mivel édesapja meghalt, anyja pedig nem tudta eltartani őt. Szóval jött Kim Kardashian, akit annyira meghatott Pink története, hogy közölte a lánnyal: szívesen adoptálná.

A kislány azonban megköszönte a lehetőséget, de nemet mondott Kardashian ajánlatára. "Mindenki szebb vagy jobb életet akar magának, de miután belegondoltam abba, hogy más helyen éljek, rájöttem, hogy az nem lenne jó nekem. Nem akarom magam mögött hagyni mindezt, nem vagyok kész rá" - idézte a gyereket a Daily Mail.

Elnézést, hogyan?

Szintén Kim Kardashian West asszonyhoz köthető az alábbi botrányos interjú. Amikor három éve az ELLE újságírója megkérdezte a celebnőt, hogy milyen divattanáccsal látná el a kismamákat, Kim ezt felelte. „Azt javaslom, hogy jó egy évig bujkáljanak inkább, mert nincsen jó stílus, amit követhet egy kismama. Ha nem tudod elrejteni, jobb, ha el sem hagyod a házat. Vagy viselj egy hatalmas takarót!"

Kim megnyilvánulásán többen felháborodtak, mondván, hogy pont egy olyan nő ad tanácsokat, aki még a terhességei idején is az XS-es ruháiba, és mellvillantó felsőiben parádézott.

Kourtney Kardashian az egyetlen a famíliából, aki egyetemet végzett. Arizonában diplomázott színművészetből és spanyolból.

Ki kavart kivel?

A Kardashian család legalább 1000 szappanopera-epizódra elegendő alapanyaggal büszkélkedhet. Ott van Kris Jenner legfiatalabb gyereke, Kylie, aki 17 éves volt, amikor összejött a rapper Tygaval. A férfi korábbi barátnője Blac Chyna, aki gyermeket is szült neki.

A nő egyébként Kim Kardashian egykori jó barátnője, aki aztán Rob Kardashian kedvese lett, és neki is szült egy gyermeket, ő kapta a Dream Kardashian nevet. Tyga, Blac, Kylie és Rob közel sem imádják egymást, mégis volt olyan családi vakáció, amelyre mindenki hivatalos volt... mindent a nézettségért! Azóta egyébként mindkét pár szétment.

Amikor Rob Kardashian könyörög, hogy börtönbe zárják

Az egyetlen Kardashian fiú és Blac Chyna szakítása azonban, közel sem mondható barátinak. Az indulatkezelési problémákkal küzdő Rob, annyira kiakadt gyereke anyjára, hogy nyilvános Instagram és Twitter posztokban kezdte szapulni a nőt. Kijelentette, hogy elkapott tőle valamilyen nemi betegséget, és ezt majd orvosi papírokkal is igazolja. Pár perccel később arról posztolt, hogy Chyna rajta kívül még két pasival is szexelt ugyanazon a héten, abban a házban, amit ő fizet és ahol a gyerekei alszanak. Majd azzal vádolta meg a nőt, hogy alkohol- és drogproblémái vannak. Rob őrjöngése alatt még egy meztelen fotót is közölt exéről, ám ezt követően a férfi Instagram-fiókját lekapcsolták. A férfi ellen Blac Chyna pert indított, és bár Kardashiant az apja ügyvéd barátai védik, elképzelhető, hogy nem ússza meg a börtönt.

Üldözték a fotósok, balesetet okozott

2015-ben okozott súlyos autóbalesetet Malibuban Bruce, vagyis Caitleyn Jenner. Kris exférje éppen hazafelé autózott, amikor egy kereszteződésben belehajtott az előtte haladó autóba, az meg nekiütközött egy másik járműnek. Az egyik autóban heten utaztak, köztük öt gyermek, mindannyian megsérültek. A másik jármű sofőrje egy 69 éves asszony volt, aki a helyszínen elhunyt.

Jenner karcolások nélkül megúszta a balesetet, a nyomozás alatt végig együttműködött a rendőrséggel. Állítása szerint az őt üldöző lesifotósok zavarták meg.

