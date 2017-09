Szuperhős lett a csinos pompomlányból

A Tiszta szívvel foci csinos pompomlánya, Minka Kelly szuperhősként tér vissza a képernyőre.

Minka Kelly a Titans című, készülő sorozatban kapott szerepet, a képregényrajongók által bizonyára ismert Dove-ot, Galambot fogja játszani egy szuperhős párosban, amelynek a másik felét Hawk, vagyis Sólyom (Alan Ritchson) alkotja.

A Titans egy egész csapat szuperhőst fel fog sorakoztatni a DC univerzumából, a projektet a világban már igen jártas Greg Berlanti (A zöld íjász, Flash, A holnap legendái) jegyzi.

Kellynek a Tiszta szívvel foci után kevés sikere volt a képernyőn, a Charlie angyalai új változata óriásit bukott, az Emberi tényező is csak egy évadot ért meg. Később a The Path-ban, idén pedig a Jane the Virgin-ben láthattuk, de ezekben már csak mellékszerepekben.