Tücsi az Instagram oldalán jelentette be, hogy igent mondott a jégkorongozó Sofron Istvánnak.

A Tücsi néven ismertté vált Aryee Claudia Dedei igent mondott a párjának, a fotót is megmutatta a gyűrűről. "A legcsodálatosabb ember, az én szerelmem és most most már a VŐLEGÉNYEM" -írta a romantikus kép mellé.