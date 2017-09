Képregények, filmek és sorozatok nagy rajongói gyűlnek össze ma

A Central European Comic Con (CECC) geek rendezvény kimondottan a képregények, filmek és sorozatok szerelmeseinek szól, ma tartják az FMK-ban (Budapest, Haller u. 27.) reggel 10-től.

A Marvel, DC, Star Trek, Star Wars, Dr. Who, Assassin's Creed, Harry Potter, Supernatural és megannyi más fandom rajongói itt biztosan megtalálják a nekik tetsző programokat: interaktív előadások és kerekasztal beszélgetések, képregények, filmes relikviák, cosplayerek, PC és konzoljátékok, terepasztalos játékok, kvízek, szabaduló szoba és még sok más program közül válogathatnak a rendezvényre látogatók - közölték a szervezők.

A CECC kínálatában a klasszikus Comic Conokra jellemző kiállítók szerepelnek: a képregényes standoknál be lehet szerezni a kiadók legújabb füzeteit, sőt, némelyik példányt helyben dedikáltathatjuk is az alkotókkal. A színpadi programok közt is mindenki találhat magának valót, a cosplay versenyek mellett lesznek képregényes és filmes előadások is.

Lesz emellett Geek kerekasztal, a legaktuálisabb témákkal, képregényes kerekasztal, ahol kiadók és alkotók fognak beszélgetni a hazai képregény helyzetéről, és Trónok harca kerekasztal is.

Az eseményre 800 forint a belépő, többet itt olvashat a rendezvényről.