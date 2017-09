Nagy bejelentéssel és idős vámpírral kezdődött a Sztárban sztár

A Csárdáskirálynő betétdalával, Rátonyi Róbertként lépett színpadra Király Viktor, de inkább úgy nézett ki, mint egy vámpírfilm főszereplője.

Nagy bejelentéssel kezdődött a Sztárban sztár ötödik évadja, amit örömmel nyugtáztak az énekesek: nem volt kieső az első adásban, így mindenki nyugodtabban készülődhetett, hiszen elég kellemetlen elsőként kizúgni egy tízhetes műsorfolyam legelején. Stohl András zsűritag erre az adásra még nem tudott eljönni, színházi előadása miatt, de egy életnagyságú kartonfigurával helyettesítették – ez persze gyakori humorforrást jelentett. Liptai Claudia viszont visszatért a képernyőre hosszú szünet után.

Eszenyi Enikő Paul Stanley volt az első adásban, a KISS együttes arcfestős korszakából, Singh Viki a fiatal Szandit alakította, és a pusztító Jódli-dilit énekelte. Berkes Olivér Amy Winehouse karakterét igyekezett feltámasztani, a mezőny talán legjobb hangja, Janicsák Veca viszont L.L. Juniort kapta feladatnak, nem volt vele túl kegyes a stáb.

A Csárdáskirálynő betétdalát Rátonyi Róbertként adta elő Király Viktor, a nézők és a zsűritagok is dőltek jobbra-balra a röhögéstől, mert egyértelműen úgy nézett ki, mint aki egy vámpírfilmből lép elő, megiszik egy kis tömény szesszel kevert vért, és nekiáll dilizni. A végén Zalatnay Saroltaként próbálkozott a szakállától megvált Pápai Joci, rajta is nagyot derült a stúdió közönsége, Majka zsűritag még a pult mögé is elbújt, hogy ne kelljen látnia régi barátját női szettben, kis cipellőben.

Folytatás jövő héten, akkor már Stohllal és kiesővel.