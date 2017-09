Megbocsátotta anyjának, hogy bevezette a szcientológiába

Leah Remini is díjazott lett a Creative Arts Emmy Awardson.

Remini első jelölésével egyben meg is nyerte első Emmy-díját, méghozzá a sokat vitatott és támadott Leah Remini: Scientology and the Aftermath című sorozatáért, amely nagy részben az egyház praktikáiról szól.

„Anyu, köszönöm! Most hivatalosan is megbocsátom, hogy bevezettél a vallásba” – tréfálkozott a médiaeseményen a színésznő.

Remini élete legnagyobb részében szcientológus volt, hiszen ilyen nevelésben részesült, viszont amikor otthagyta az egyházat, édesanyja is kilépett vele együtt. Tévéinterjúban elmondta, hogy többen azért nem tudnak szakítani a szcientológiával, mert az egyház tudja minden titkukat.

A sztárnak 2015-ben jelent meg Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology (Bajkeverő: Túlélni Hollywoodot és a szcientológiát) című könyve, amiben a vallás sötét oldaláról és saját tapasztalatairól írt. Remini később egy nyolcrészes sorozatot is készített a témában, Leah Remini: Scientology and the Aftermath (Leah Remini: A szcientológia és az utóhatás) címmel, ezzel nyert most díjat.