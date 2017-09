Náci egyenruhás fotó került elő a tévés szakácsról

A britek népszerű tévés séfjéről, Paul Hollywoodról előkerült egy fotó, amelyen náci egyenruhában feszít – de meg tudja magyarázni.

A The Great British Bake Off című gasztrovetélkedő egyik zsűritagjáról, Paul Hollywoodról a The Sun magazin ásott elő egy tizennégy évvel ezelőtti fotót, amelyen a séf náci egyenruhában látható egy hasonlóan öltözött barátja társaságában.

A fénykép természetesen nagy botrányt okozott, Hollywood azonban sajnálja, ha bárkit is felháborított a képpel. Azzal védekezett, hogy egy tematikus szilveszteri bulira öltöztek be a Halló, halló! című vígjátéksorozat karaktereinek – amit egy másik, ekkor készült fotó igazol is, azon a felesége a francia ellenállás tagjaként látható.

"Mindenki, aki ismer engem, tudja, hogy elképesztően büszke vagyok azokra, köztük a saját nagyapámra, akik harcoltak a nácik ellen a háborúban" – zárta Hollywood a Press Associationön keresztül kiadott közleményt: