Radics Gigi: Túl tudok menni a határon, és nem is veszem észre

Radics Giginek kellett egy kis idő, hogy belerázódjon a mentor-szerepbe, nem olyan típus, aki rögtön nyitni tud mások felé. Örül, hogy megmutathatja a laza, vicces énjét is, bár ByeAlexet már sikerült a csipkelődős humorával megbántania – erről mesélt az Origónak.

"Imádom a fiúkat, és ezt minden túlzás nélkül mondom. Az elején, bevallom, kellett pár nap, össze kellett szoknunk, össze kellett csiszolódnunk. Miután kiderült, hogy én leszek a negyedik zsűritag, nem nagyon találkoztunk, sok idő telt el, míg megkezdődött a forgatás. A szituációk, produkciók összehoztak minket, és nekem is el kellett jutnom odáig, hogy nyissak. Alapvetően olyan ember vagyok, aki közvetlen, barátságos, de nem nyitok túl gyorsan mások felé. Meg kellett szoknom a környezetet, a fiúkat, de belejöttem. Nagyon jó volt együtt nevetni, sírni, jó sok olyan pillanat volt, amit közösen éltünk meg, ezek már összekovácsoltak minket" - mesélte az Origónak.

Próbálta a szakmaiságot képviselni zsűritagként, figyelni a hangszíneket, de ez nem ment mindig. Volt, hogy elhülyéskedtük, eltrollkodtuk a dolgokat, de az első szemszög nálam az, hogy a hang rendben legyen.

A laza, humoros oldalát is meg tudta mutatni, volt olyan is, hogy talán kicsit túlzásokba is esett.

"Nekem olyan a humorom, hogy nagyon szeretek csipkelődni. Az első adásból ki is derült, hogy túl tudok menni a határokon, de sajnos ezt nem is vettem észre. Most már egyet tudok érteni azzal, hogy túl sok volt, és megértem Alexet is, hogy nem érezte jól magát emiatt. Azóta sikerült megbeszélnünk, és most már biztosan nem csipkelődnék vele úgy, mint az elején."

"Nyilván lelkileg erősnek kell lenni ahhoz, hogy szerepelj egy ilyen műsorban, nekem anno szerencsém volt, mert apukám ott volt mellettem, beköltözött velem, elég erős támasz volt. Én nem egyik napról a másikba kerültem bele ebbe a történetbe, hanem volt múltam, annak ellenére, hogy fiatal voltam. A sikert nem zárja ki az, ha valaki fiatal. Ha tehetséges vagy, tudsz érvényesülni, lelkileg erős vagy, akkor minden menni fog" – mondta a versenyzőkről.