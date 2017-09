L.L. Junior vérig sértődött Janicsák Veca produkciója miatt

Janicsák Veca a Sztárban sztár idei első adásban L.L. Juniorként állt színpadra, és bár a zsűritagokat meggyőzte a produkciója, az eredeti előadó kicsit sem boldog.

L.L. Junior szerint az előadás kellemetlen sztereotípiákból épült fel és a 90-es évekre jellemző roma-paródiákat idézte. "Sajnálom, hogy ez az egész ebbe az idejétmúlt paródiába ment át. Az akcentusa borzalmas volt, néha úgy hangzott, mintha egy palóc bácsit, szabolcsi gazdát játszott volna. Nem értem, mivel nálam pestibb zenész nincs is. A fővárosban szocializálódtam, itt élek, ide járnak a gyerekeim iskolába" - mondta a Blikknek.