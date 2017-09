Szappanoperákban és sorozatokban szerepelt a hetvenes évek óta, szeptember 11-én hunyt el.

68 éves korában meghalt Mark La Mura színész – a hírt egy kolléganője osztotta meg Instagram-oldalán. A tévézők leginkább az All My Children és az As the World Turns szappanoperákból ismerhették, de szerepelt a Szerelem kölcsönbe című 2011-es filmben is.

Olyan sorozatokban volt kisebb-nagyobb szerepe, mint a Katonafeleségek, a Különleges ügyosztály, A hatalom hálójában, A stúdió, Esküdt ellenségek, Maffiózók és Gossip Girl – A pletyafészek.