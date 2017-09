Zagyva hebegés, részeg káromkodás - interjú közben szétesett sztárok

Nem Jim Carrey az első híresség, aki szétesett egy interjú közben, másoknak is volt már nyilvános ámokfutása, miután rossz pillanatban kapta el őket egy-egy riporter. Ki tudja, Richard Pryor, James Brown vagy Iggy Pop miféle szer hatására adta legendás interjúját. Madonna káromkodásözöne, Britney Spears könnyei, Quentin Tarantino kiakadása is emlékezetes volt, mutatjuk mindet videón!

„Mondom a jó hírt: egyikünk sem számít” – ezzel hagyta ott Jim Carrey a New York-i divathéten a teljesen elhűlt riportert, miután kifejtette neki, hogy mindannyian „energiamezők vagyunk, amelyek magukban táncolnak”.

Nem ő persze az első, aki hasonló nyilatkozattal hökkenti meg az újságírókat és a rajongókat, Charlie Sheen egy időben vatikáni bérgyilkos-varázslónak titulálta magát, akinek tigrisvér folyik az ereiben – az ő legemlékezetesebb nyilatkozatait összeomlása csúcsán gyűjtöttük össze.

Hazai celebek is mondtak már fura dolgokat, Pataky Attila ufós történeteivel, Kozso indián nyelvtudásával sokkolta nem egyszer a közvéleményt, Hujber Ferenc pedig arról magyarázott egy alkalommal, hogy Jézus csak színész volt, a kor Stohl Andrása. A magyar hírességek legmeghökkentőbb kijelentéseiből már korábban készítettünk egy kvízt, itt tesztelheti, hogy hallotta-e mindegyiket.

Most pedig lássunk még pár zavarba ejtő videót a külföldi kollégáktól!

Tom Cruise

A világhírű színész ma már bizonyára korántsem így reagálna, ha Katie Holmesról kérdeznék, Oprah Winfrey műsorában azonban még a földet csapkodta, a kanapén ugrált örömében, hogy sikerült egy ilyen nőt megszereznie. Döntsék el önök, hogy szerelmi eksztázisban vagy valamilyen szer hatása alatt cselekedte mindezt:

Richard Pryor

A legendás komikus gyakorlatilag a nagyanyja által üzemeltetett bordélyházban nőtt fel, szókimondásával és szleng használatával már stand-up komikusként sem volt a kényes polgárok kedvence.

Stílusával az a visszafogott, kardigános újságíró sem igazán tudott mit kezdeni, aki a Dutyi dili idején próbálta meginterjúvolni, bár akkor a színész jó eséllyel be is volt kokainozva – eléggé rájárt a szerre abban az időben, egyszer a hatása alatt fel is gyújtotta magát.

Összevissza beszélt mindenről, ami csak az eszébe jutott, láthatóan nehezen hitte el a saját felemelkedését is, többször felemlegette, hogy ő már egy„pénzes n*gger”, és „mindenki bekaphatja”. Komikustársát, Gene Wildert konkrétan leb*zizta, Chaplin említésére arról kezdett beszélni, hogy semmilyen más komikusra nem néz fel, úgy 6.30-nál pedig maszturbálást imitált:

James Brown

A soul néhai keresztapjának a nyolcvanas évek vége felé elég sok gondja akadt a törvénnyel, erőszakért, gyorshajtásért, fegyver- és droghasználatért is letartóztatták, 1988-ban ezt a legendás interjút adta, feltehetően nem teljesen józanul:

Iggy Pop

Láthatóan a punk egykori szépfiúja sem volt a helyzet magaslatán, amikor egy ausztrál zenei műsorban, a Countdown-ban kérdezgették, még azt a régi viccet is elsütötte, hogy rámutatott a műsorvezető alsó gombjára, aztán az ujjával állon bökte a vele szemben ülőt.

Dicséretére legyen mondva, hogy utána a friss számát is előadta hibátlanul:

