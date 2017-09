Leah Remini a minap első jelölésével egyben meg is nyerte első Emmy-díját, méghozzá a sokat vitatott és támadott Leah Remini: Scientology and the Aftermath című sorozatáért, amely nagy részben az egyház praktikáiról szól. „Anyu, köszönöm! Most hivatalosan is megbocsátom, hogy bevezettél a vallásba” – tréfálkozott a médiaeseményen a színésznő. Ennek apropóján utánanéztünk, kik kerültek még hasonló helyzetbe a sztárvilágból.