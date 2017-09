Megérte visszahozni a Twin Peaks sorozatot?

A Showtime házibajnokságában sem szerepelt jól, de talán mégis megérte folytatni.

Mint írtuk, 2017-ben visszatért az 1991-ben egyszer már véget ért Twin Peaks. Egykor kultikus széria volt, sokan nem is értették teljesen, de lenyűgözve követték, mint valami csodálatos, művészi alkotást. A visszatérés sem volt zökkenőmentes, David Lynch hosszan alkudozott a megrendelőkkel, egyszer hosszabban hátat is fordított nekik, de végül megkapta a teljes kreatív szabadságot (senki nem szólhatott bele a sztoriba sem), és az általa igényelt pénzt is.

Híradások, cikkek százezrei jelentek meg már a visszatérés előtt a sorozatról, amely nagyon jól teljesített a kritikusoknál, a szakma szerette, de a fogyasztók nem annyira. Három és fél hónapon át futott a Showtime-on, és átlagban 2 millió amerikai követte a részeket a tévében vagy legálisan, streamen (itthon az HBO Gón szerepel, hazai nézettségi adat nincs).

A csatornán a Billions című sorozat 4,6 milliót tudott, a The Affair első évadja 4,1 millió nézőt vonzott hetente, így a 2 millió Cooper ügynöknek csalódás – bár a csatorna brandjét igencsak erősítette a feltámasztott széria, és roppant népszerű volt a közösségi oldalakon, úgyhogy lehet, hogy mégsem bánkódnak túlzottan a döntéshozók.

Nem beszélve arról, hogy egy korszakos remekművet támogattak.