Új gasztrosorozat indul Havas Dórával

A TV Paprika új műsorában Havas Dóra nyüzsgő piacokat jár be, hogy aztán a beszerzett alapanyogokból főzzön.

Az új gasztrosorozat készítőinek célja a szezonális hozzávalókból készített fogások bemutatása mellett az is, hogy rávilágítson, a piacra járás újra életünk szerves részévé vált, és egyre több termelői piac nyílik.

Havas Dóra elárulta, azért szeret piacra járni, mert az egyszerre kiszámítható, mégis meglepően változatos, de mindez egyfajta életformává is vált.

A szentendrei, a székesfehérvári és a Balaton-felvidéken található káptalantóti piacok mellett néhány budapesti helyszínre is, például a Római Parti a Fény utcai piacra is ellátogatott a stáb. A vásári forgatagban Havas Dóra az őstermelőktől és kofáktól számtalan ötletet is kapott a vásárláshoz és a termékek felhasználásához.

A legújabb saját gyártású műsor a TV Paprika különösen nagyszabású projektje, hiszen azon túl, hogy a stúdió falait átlépve az ország legszebb piacain is forgattak, a magyar mellett a cseh és a román TV Paprikára is elkészült a műsor a helyi népszerű műsorvezetőkkel, az ő legjobb piacaikon - közölte a csatorna.

A Dóra a piacon című sorozatát szeptember 18-án, hétfőn este 21 órakor mutatja be a TV Paprika.