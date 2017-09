Egyéves Magyarország kultúrtévéje, az M5

Kiemelt nappal ünnepli egy éves születésnapját szeptember 17-18-án az M5, a közmédia legfiatalabb, oktatással, kultúrával és ismeretterjesztéssel foglalkozó tematikus csatornája, amely 2016. szeptember 18. óta áll a magyar kultúra szolgálatában.

Az elmúlt közel egy évben az M5 forgatócsoportjai jelen voltak a magyar kulturális élet összes kiemelkedő rendezvényén, a stábok bejárták az ország szinte minden szegletét. Az M5 többek között az Arany és Kodály Emlékév, a Reformáció 500 eseménysorozat, a Solti György Nemzetközi Karmesterverseny, és a Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál együttműködő partnere volt ebben az időszakban, ahogyan az M5 megmutatta az ország minden kulturális eseményét is a nyáron.

Portrésorozatok, komolyzenei előadások, és történelmi műsorok is szórakoztatják a nézőket

A csatorna vendégei között a hazai kulturális élet számos meghatározó szereplőjét láthatták. Az M5 két portréműsora, A Nagyok és az MMA portrésorozata a karakterekre, az élettörténetekre, és az életútra kíváncsi: az előbbi a nemzet színészeit, sportolóit és művészeit mutatja be, míg utóbbi a Magyar Művészeti Akadémia tagjairól készült filmekben tárja elénk egy-egy nagy művész alkotói pályáját. Az új idők új dalai az ihlettől a katarzisig kíséri végig az alkotás folyamatát. A Hangvilla komolyzenei témákat visz képernyőre könnyedén, a Történelem és Irodalom mindenkinek című műsor pedig a magyar irodalom és történelem összefüggéseire mutat rá hétről-hétre.

Az oktatásban is élen jár

A csatorna az ismeretterjesztés mellett több edukációs műsort is sugároz, többek között nyelvoktató sorozatokat, de az általános iskola kezdetétől egészen az érettségiig segítséget nyújt az ismeretszerzésben, míg a csatorna tudományos magazinja a legérdekesebb kutatásokról számol be. Az Ismerd meg! című műsor 8-12 éves gyerekeket kalauzolja a zene, az irodalom, és a tudomány világában. A Felsős című napi magazinműsor elsősorban az általános iskolák felső tagozatosainak szól szórakoztató, ismeretterjesztő jelleggel, míg az Érettségi 2017 a vizsgákra készülőknek nyújt minden nap segítséget. A Mesterember című sorozat minden héten testközelből mutat be egy-egy szakmát, hogy segítse a pályaválasztás előtt állókat.

Az M5 Lexikon ismeretterjesztő sorozat rövid epizódokban sorol fel érdekességeket, hasznos tudnivalókat a világ számos területéről. A műsor foglalkozik az anyanyelvápolással, műtárgyakkal, Magyarország tájaival, Kodály Zoltánnal, magyar szerzőkkel, viselkedéskultúrával és természetvédelemmel egyaránt.

A Kulturális híradó 3600 eseményről számolt be az elmúlt évben

A Kulturális híradó kétszáz adáson van túl, mintegy 3600 eseményről számolt be a Kárpát-medence minden tájáról, vendégül látott több mint 150 művészt. A kulTÚRA című fesztiválhíradó az idei nyár 77 napján naponta ötször tudósított a különböző kulturális fesztiválokról. A Hétvégi belépő – mint az M5 hétvégi kulturális ajánlóműsora -, már több mint 1700 vendéget fogadott és 200 zenei produkciót mutatott be.

Kiemelkedő hazai társulatok előadásait tekinthették meg a nézők

Az M5 csatorna a zenei műsoraiban a kiemelkedő hazai társulatok repertoárjából válogatott: egy esztendő alatt 170 opera, balett, operett, illetve jazz előadás láthattak és hallhattak a csatornán, ahogyan a magyarországi és a határon túli magyar nyelvű színjátszás színe-javát képernyőre is vitték ebben az időszakban a színházi előadások közvetítésével.

Az elmúlt egy évben 60 előadást mutatott be az M5, 2017-ben pedig összesen 30 színházi előadás rögzítése zajlik, amelyeket hamarosan szintén képernyőre tűz a csatorna.

A magyar dokumentumfilmes szakma legfontosabb fóruma

Az esténként látható rendezői sorozatok, fesztiválsikerek és nemzetközi, illetve hazai díjakkal elismert filmalkotások eredeti nyelven, felirattal, igazi csemegét jelentenek a filmművészet kedvelőinek: az adó mindemellett a magyar dokumentumfilmes szakma legfontosabb megmutatkozási fórumává vált.

Értékes tartalom, minőségi kikapcsolódás

„Az M5 munkatársaival a csatorna mottója, a Kazinczy Ferenctől idézett »Jót s jól« szellemében válogatunk a témák között, készítjük a műsorokat. Hiszünk az igényes közönségben, abban, hogy az értékes tartalom minőségi kikapcsolódást nyújt mindazoknak, akik az M5 csatornát választják. Bízunk abban, hogy napról napra többen leszünk – mondta Dér Ágnes, az M5 csatornaigazgatója.