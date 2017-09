Milliós szerződés, szekta: egy hollywoodi házasság mocskos titkai

Az utóbbi időben több olyan sorozat is debütált, ami kitalált történet ugyan, de megpróbál azért csöpögtetni egy kis információt arról, hogy miként is zajlik az élet az álomgyárban. Míg a Lifetime UnReal szériája a szakmáról árul el mocskos titkokat, addig a bulvárhírekre specializálódott E! csatorna egy szerződésen alapuló celebházasságról készített sorozatot. Ez a The Arrangement.

Az E! csatorna a sztárhíreken kívül Joan Rivers műsorait, a Fashion Police-t és az aranytojást tojó tyúkot, a Kardashian család valóságshow-ját adta a világnak. 2015-ben új, saját gyártású sorozatokkal is megkínálták a közönséget, és bár nem egy Orange Is The New Black, vagy Narcos színvonalról beszélünk, azért műfajában nem alkottak rosszat. A műfaj pedig a dráma és a szappanopera keveréke, hatalmas adag bulvárral leöntve.

Minden a The Royals szériával kezdődött, amihez a csatornának sikerült megnyernie a Tuti Gimi korábbi alkotóját, Mark Schwahnt, míg főszereplőnek Elizabeth Hurley írta alá a szerződést. A The Royals azzal a gondolattal játszik el, hogy milyen lenne egy olyan világ, ahol a brit királyi család tagjai miniszoknyában járnak, a hercegnő kemény drogfogyasztó, az ifjú herceg egy civil lányba szeret bele, és többen is kívánják a monarchiát megszüntetni akaró király halálát.

A The Royals szépen adagolta a drámát egy olyan közönségnek, akik a bréking hírekben Katalin hercegné szülését vagy Whitney Houston halálának részleteit várják. Így hamarosan már a negyedik évaddal térhetnek vissza a botrányos uralkodók.

Az ő sikerük tette lehetővé, hogy megszülessen a The Arrangement sorozat, ami 2017-ben debütált a csatornán.

A The Arrangement kísértetiesen hasonlít egy konkrét, egykori amerikai sztárpár életére. A helyszín a napsütötte Hollywood Beverly Hills és Malibu, ahol a jóképű és sikeres színész Kyle West él. Kyle, aki überspéci kecskéket hozat a villájához, hogy azok „betrágyázzák a kertjét", meggyőződése, hogy sikerét annak köszönheti, hogy karrierje elején csatlakozott a Magasabb Tudat Intézményhez, amelynek vezetője nemcsak a legjobb barátja, de mentális tanácsadója is.

Történetünk másik főhőse Megan, a pincérnő, aki hiába járkál el meghallgatásokra, eddig csak egy vámpírt védő ügyvédnő szerepét sikerült elcsípnie egy ócska sorozatban. Innen indul a történet, és nem kell atomfizikusnak lenni hozzá, hogy kitaláljuk, a két szép, hollywoodi ember élete pillanatokon belül keresztezi majd egymást.

Mert miután egy videóklipbe illő montázsból megtudjuk, hogy Megant megcsalta a pasija, a nőt meghívják egy szereplőválogatásra, ahol három, személyes kérdésre kell válaszolnia a felolvasás előtt. Amíg Megan bánatában egy medencében úszkál a víz alatt, hogy ezzel is a szánkba rágják a készítők, mennyire pocsék érzés, ha pasink egy másik nőt ejt teherbe, addig Kyle a felvételeket nézi. Ahogy azt a Grimm testvérek megírták, a herceg, vagyis az ügyeletes szépfiú azonnal beleszeret a pincérnőbe, akit a második körre is behívnak.

A meghallgatáson nemcsak Kyle van ott, hanem meglepő módon a már említett szekta, akarom mondani Magasabb Tudat Intézmény vezetője is, aki szerint a nő még problémát fog okozni a színész életében. Ám ő ezzel mit sem törődik, és amilyen Christian Grey módon elröpteti a lányt Mexikóba, hogy megtörténjen az első csók...

A sorozat első részében szépen adagolják a készítők azokat az apró információkat, amelyeknek a segítségével az epizód végére magunk is leleplezhetjük Westet és a bandáját. A meghallgatás ugyanis tulajdonképpen egy szereplőválogatás volt, aminek végeztével Megan meg is kapja az ajánlatát: legyen West felesége.

Amennyiben a nő betartja a szekta, vagyis az Intézmény szabályait, nemcsak a színész szerelmét kapja meg, de szuper szerepeket, reflektorfényt és csillogást is. Azt azonban a másik oldal még nem tudja, hogy a nőnek is megvannak a maga kis titkai... Vajon amikor Tom Cruise és Katie Holmes elkapta ezt a sorozatot a tévében, ismerős volt nekik a cselekmény?

A The Arrangement egy romantikus dráma, ami megpróbálkozik néhány hollywoodi kulisszatitkot is csöpögtetni a bulvár szerelmeseinek. A nézőt pedig megnyugtatja a tudat, hogy mégsem egy trash valóságshow-t, hanem egy sorozatot bámult a tévében. Nincs ezzel semmi baj, mert arra alkalmas, hogy lekapcsolja az ember agyát, amikor hullafáradtan hazaesik az irodából.