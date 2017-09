A nap sorozatképe: nagyon örül a rothadó lábfejnek

A Walking Dead Rickje nemigen mosolyog a sorozatban, de most nagyon boldognak tűnik.

A zombisorozat főszereplője, a rokonszenves túlélők csapatát összefogó Rick a legritkábban vigyorog a szériában, de erre nincs is sok oka, mert csupa nyomorúság, pusztulás és szenvedés veszi körül a kilátástalannak tűnő, posztapokaliptikus világban, ahol ember embernek farkasa, ahol kegyetlen törvények uralkodnak. Most mégis jó a kedve, noha egy koszos, foszlott cipőt tart a kezében, benne pedig véres csont és rothadó lábdarab. Nem is kell sok a boldogsághoz!