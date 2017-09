Ikonikus, látogatható helyszínek, amelyeket sorozatban láthatott

Nem egy ikonikus épülettel találkozhattunk már tévésorozatokban, akadnak olyan házak, amelyeket kapásból felismerünk, ha meglátjuk a főcímben vagy a történet egy pontján. De hogy néznek ki ezek az épületek a valóságban? Elzarándokolhatunk-e a Bates Motelhez, a Southfork Ranchre, Walter White vagy épp Al Bundy házához? Utánajártunk.

A DigitalSpy a minap közölt egy összeállítást arról, hogy egyes forgatási helyszínek miként váltak szellemvárosokká, Az éhezők viadalá-ban, a Schindler listájá-ban vagy A Karib-tenger kalózai-ban látott helyek mára igen kísértetiesekké váltak.

Innen tudtuk meg, hogy a Bates Motel címbeli szállóját a sorozat végeztével elbontották, holott valóban felépítették a brit columbiai Aldergrove-ban, messziről is láthatta, aki odakeveredett:

De mi lehet a tévétörténet más ikonikus épületeivel? Lássunk még párat!

Amerikai Horror Story

A Bates Motelhez hasonlóan ijesztő épület az Amerikai Horror Story első évadjának gyilkos háza, amely a valóságban a Los Angeleshez tartozó Country Club Parkban áll, az amerikai építészeti intézet Los Angeles-i tagozatának egykori elnöke, Alfred Rosenheim építette még 1902-ben.

Korábban zárda működött az épületben, tartozik hozzá egy kis kápolna is, amelyet az Amerikai Horror Story pilotjában eltüntettek CGI-jal. A többi epizódban már nem volt erre szükség, hisz csak a bemutatkozó részt vették fel a helyszínen, utána felépítettek egy teljesen ugyanolyan házat, ügyelve minden apró részletre. Ez aztán az Airbnb-n is fent volt pár hónapig, bárki kibérelhette egy hétvégére.

True Detective

Egy másik rémisztő helyszín volt a True Detective végén felbukkanó Carcosa, a Sárga Király csontokkal teli rejtekhelye. Ez valójában egy régi New Orleans-i erőd, az 1822-ben elkészült Fort Macomb maradványa, amelyet azonban igencsak megtépázott a Katrina hurrikán után a Rita és a Gustav is, ráadásul jó pár helyen benőtte a dús növényzet is.

Csak a forgatócsoport juthatott be ide, a nagyközönség hasonló élményt a közeli Fort Pike-ban tud átélni, az építészetileg igen hasonlít a Macombhoz, csak jobb állapotban van. A Macombról itt talál még pár képet.

Breaking Bad

Walter White otthona egyfajta zarándokhellyé vált a sorozat sikere után, a ház valódi tulajdonosa, egy Fran nevű hölgy azt mondja, már a széria indulásakor is meg-megjelentek az utcában a rajongók.

Az 1973 óta ott lakó nő a fenti videóban arról is mesélt, hogy a filmesek pár környékbeli visszautasítás után találtak rá, de először ő is átverésnek hitte a javaslatukat. Végül megengedte nekik, hogy használják a házat, persze nem laktak ott végig az öt évad alatt, a belső teret újra megépítették a stúdióban.

Lapozzon, ha csak virtuálisan is, de felkeresünk még pár ikonikus helyszínt!