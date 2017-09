Tóth Vera kétségbeesve kéri a rajongók segítségét

Tóth Vera nagy erőkkel keresi Fülöpkét, a macskáról úgy ír, mint lelki társáról, a gyermekéről, akit nagyon vár haza.

Az énekesnő közösségi oldalán kért segítséget, miután eltűnt macskája. Mint írja, Fülöpöt elsősorban Zuglóban keresik, de mindenki segítsége jól jön.