Jó pár híresség keveredett már náci botrányba

Legutóbb egy brit tévés séfről, Paul Hollywoodról került elő egy olyan fotó, amelyen náci egyenruhában feszít, de persze nem ő az első ismert ember, aki egy hasonló kép vagy információ alapján könnyen a Harmadik Birodalom rajongójának tűnhet. Michael Jackson profi showmannek tartotta Hitlert, Harry herceg fura jelmezt választott egy buliba, Taylor Swift pedig azt sem tudta, kivel fényképezkedik, de máris antiszemitának titulálták. Íme, pár híresség, aki náci botrányba keveredett!

Michael Jackson

Az énekes halála után a US Weekly hozakodott elő azzal, hogy Jackson nagy rajongója volt "a felsőbbrendű fajnak", gyűjtötte a náci relikviákat is. Spirituális tanácsadója mégis egy rabbi, Shmuley Boteach volt, aki azonban Jacksonról szóló könyvében azt is megírta, hogy az énekes mintegy felnézett Hitlerre, afféle profi showmannek tartotta, aki szónoki képességeivel és karizmájával vonzotta a tömegeket.

Harry herceg

Diana hercegnő kisebbik fia, Harry 2005-ben, 20 évesen finoman szólva is a lázadó korszakát élte, ekkor jelent meg róla a The Sun címlapján egy horogkeresztes karszalagos fotó is, mellette öles betűkkel csak annyi állt, hogy "Harry, a názi".

Mint kiderült, az ifjú herceg egy őslakosokat és gyarmatosítókat megidéző, tematikus születésnapi partira volt hivatalos, ide vette fel a szalagot. A királyi család persze nem győzött bocsánatot kérni, utólag Harry is elismerte, hogy nem a legjobb jelmezt választotta.

Mel Gibson

Az ő sztorija talán a legismertebb, az ittas vezetésért őt igazoltató rendőrnek kezdte el szidni a zsidókat, akkor azt mondta, ők a felelősek minden háborúért a világon. Nehezen mosta le magáról az antiszemitizmus bélyegét, utána Joe Esterhas is részletesen beszámolt arról, hogy közösen tervezett, Júdás Makkabeus zsidó harcosról szóló filmjük miért nem jött össze.

Errol Flynn

Hollywood néhai szívtiprója, Robin Hood 1938-as alakítója már 1933-ban arról írt egy barátjának egy később előkerült levélben, hogy szívesen átvinné Hitlert az Egyesült Államokba, hogy megleckéztessenek pár zsidót. A színészről két, a halála után nagyjából harminc évvel megjelent életrajz is állította, hogy Flynn a háború alatt titokban a náciknak dolgozott, nem egy ember halála írható a számlájára.

