Papp Szabi: Nem tartozom a celebvilágba, de másképp néz rám a hentes

A tizenöt éves Supernem zenekar frontembere azt mondja, hogy most újra van kedve a képernyőn keresztül is szórakoztatni az embereket. Közben egy szórakozóhelyet is üzemeltet a belvárosban, és két zenekari próba között a gipszkartonost várja, hogy ott is kiélhesse a kreativitását. Az immár kétgyerekes Papp Szabival délelőtt, néhány perccel kilenc óra után találkoztunk.

Nem gondoltam, hogy egy rocker ilyen korai időpontban ad majd interjút.

Mániákus korán kelő vagyok. Persze benne vagyunk a Supernemmel az éjszakai életben a fesztiválok és a koncertek miatt, de ettől függetlenül reggel 7-kor kelek a családdal. Ma reggel egyébként a feleségem vitte a gyerekeket oviba.

Akkor nem az a típus, aki szeret lustálkodni?

Ha van két gyerekünk, akkor nem is tehetjük meg, hogy azt mondjuk, nincs kedvünk felkelni. Nyitogatják a szemem csipesszel!

Apásak?

Nagyon. Volt egy időszak, amikor trambulin volt az életünk. Kijöttek a gyerekek a szobából, és folyamatosan ugráltak rajtam, akkor is, ha reggel ötkor értem haza egy koncertről. Viktor anyás, Natasa pedig apás.

13 évvel ezelőtt is Majka oldalán ült egy tévéműsorban, az volt a Kontra. Majkának szerepe volt abban, hogy igent mondjon a Sztárban sztárra?

A Kontra című merénylet előtt már mindkettőnknek voltak tévés tapasztalatai. Együtt marháskodtunk, szóval nem árulok el titkokat azzal, ha elmondom, hogy Peti személye ennél a felkérésnél befolyásolta a döntésemet Én mindig gyomorból döntök, és most egy percet sem gondolkodtam. Igent mondtam. Az pedig tök jól esett, hogy a producerek bíztak bennem annyira, hogy beülhetek az élő adásba. Bízom is magamban.

Pedig sokáig nem láthattuk a tévében.

Így van. Szinte semmire nem mondtam az elmúlt években igent. Papp Gergő műsorában szerepeltünk a családommal egyszer, de ez is annak köszönhető, hogy Gergőt már 20 éve ismerem.

Miért mondott most igent a Sztárban sztárra?

A Sztárban Sztár nem tehetségkutató, hanem olyan, mint egy szilveszteri adás, minden vasárnap. Miért ne tegyük boldoggá a magyar embereket, nézőket azzal, hogy vasárnap este élményekkel teli, mosolygós arccal menjenek lefeküdni? Nekem erről szól a műsor.

Szereplőként bevállalná?

Biztosan nem. Igazából én a saját, háromakkordos dalaimon kívül mást nem tudok elénekelni és eljátszani. A Sztárban Sztárban nagyon tehetséges, színpadra született lányok és fiúk vannak, akik külföldi karriert is magukénak tudhatnak, vagy nyertek már tehetségkutatókat. Én azért lettem énekes, mert annyi gázos frontemberrel dolgoztam együtt korábban, hogy nem bírtam többet elviselni.

Az első adás után olvasott kommenteket?

Nem vagyok fent a Facebookon, és nem is kutatom, hogy ki mit mond vagy ír. Állítólag kaptam hideget és meleget. Nyilván nem tartozom a celebvilágba, bár ugyanúgy kiabálnak utánam az utcán, de Petihez képest sehol nem vagyok, ami nem feltétlenül probléma számomra. Az meglepő volt, hogy már az első adás után azt éreztem, másképpen néz rám az ABC-ben a hentes. Akkor esett le, hogy tényleg a Sztárban Sztár az ország egyik legnézettebb tévéműsora, amit az emberek szeretnek és követnek.

Otthon van tévékészülék?

Van. Reggeltől estig a mesecsatornák mennek benne. Amikor elkezdenénk nézni a párommal felnőtt műsorokat, addigra már alszunk. Teljesen kiszakadt az életemből a tévézés.

A Sztárban Sztár hozhat magával egyéb felkéréseket?

Most úgy állok újra ehhez az egészhez, hogy van kedvem csinálni. Persze paráztam az első adás előtt, de ez a mai napig így van a koncertjeinken is. Szóval most van kedvem szerepelni, mindenki előtt röhögni, és igen, van erőm elviselni a kritikákat is, mert nyilván ilyenkor 100%-os támadási felületet adok. Ha ez a műsor magával hoz egyéb felkéréséket, boldogan elfogadom, ameddig kedvem van.

A gyerekek látták már a tévében?

Csak Natasa, mivel ő négyéves. Neki most kezd tetszeni, ahogy színes ruhában énekelnek, táncolnak az emberek.

A Supernemmel ma is annyit és olyan hévvel koncerteznek, mint 15 éve?

Ma már szelektálunk. Mi egy nagyon intenzív zenét játszó és életét élő zenekar vagyunk. Az elmúlt három évben nem vállaltunk ősszel fellépéseket, mert szükségünk volt a leállásokra. Nem akarjuk benzinkutakon leélni az életünket. És igen, 15 éves idén a zenekar, de a megalakulás óta majdnem mindenkinek felesége lett és gyermekei, akiket szeretnénk látni felnőni. Ma már nincs az, hogy mindenáron rock and roll.

Kik járnak Supernem koncertre?

Ez annyira változó, én nem is nagyon tudok kiigazodni a zenén. Volt nagyon sikeres lemezünk, amivel feltettük magunkat a térképre, aztán a következő albummal akkorát buktunk, hogy na. Szóval nem tudom behatárolni a zenekar közönségét.

15 éves a banda, újra jelen van az életében a tévé, kétgyermekes apa, és még itt van ez a belvárosi szórakozóhely is, ahol most ülünk, és aminek az egyik tulajdonosa. Miért tetszett meg ez a kocsmáros élet?

Az hogy van egy szórakozóhelyünk a város közepén, nem azt jelenti, hogy mindennap reggel hatig iszom. Igazából én a Robot klubban mindig délelőtt vagyok. Szépítgetem, csinosítgatom, várom a gipszkartonos szakembert. Nagyon élvezem, mert ez is egy platform arra, hogy kiéljem a kreativitásomat.

Mi a jövő?

50-60 évesen majd törölgetem a bárpultot, jókat sztorizgatunk a vendégekkel, és évente adunk egy koncertet a Supernemmel.