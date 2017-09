Elkallódott tévéadások, amelyeket már sosem láthatunk

Megnézné Latabár Kálmán utolsó filmjét, Sherlock Holmes történeteinek első tévés változatát, vagy a Beatles hatvanas évekbeli fellépéseit videón? A Doctor Who-ból az első Doktor átváltozását? Van egy rossz hírünk, ezeket a képsorokat már valószínűleg soha nem fogja látni, elvesztek, eltűntek a tévéipar süllyesztőjében. Alább pár külföldi sztori, és a 2. oldalon pár magyar.

A digitális technológia előtti korban a tévécsatornák még nem vigyáztak annyira a tartalmaikra, az élő adásokat kezdetben nem is rögzítették, csak sugározták, a drága szalagokra pedig – az előző műsort letörölve – sokszor rávettek mást, hogy ezzel is spóroljanak.

Nem egy, ma már tévétörténeti jelentőségű adás veszett el hasonló módon, ezekből mutatunk be párat.

Az ükhadsereg

A magyarul Az ükhadsereg címet kapott Dad's Army eredetileg 1968 és 1977 között futott a BBC-n, három epizódjának azonban csak a hanganyaga maradt meg, a képet hozzá kell képzelnünk. Van továbbá a sorozatnak még egy része, az Absent Friends, amelyet ma már kihagynak az ismétlésekkor, de ezt azért, mert túl rossz képet fest az írekről.

A vígjátéksorozat egyébként az 1940-es években játszódott a háborús Nagy-Britanniában, ahol a déli partoknál egy veteránokból álló, szedett-vedett csapat készítette elő az esetleges náci támadás elleni védelmet, miután a harcképes katonákat már átvezényelték a kontinensre.

Top of the Pops

A legendás zenei műsor 1964-ben indult Nagy-Britanniában, de az első évek adásaiból rengetegre felvettek mást, könnyű szívvel letörölték például a Beatles több fellépését is.

Érdekes sztori, hogy a Ticket To Ride című számuk 1965. áprilisi felvételéből hogyan maradt meg egy kis részlet: a klipet a Doctor Who alkotói használták fel egy egy hónappal későbbi epizódjukban, a The Executioners-ben. Ennyi, amit ma is láthatunk az előadásból:

A Doctor Who ominózus része fennmaradt ugyan, a BBC azonban – pont a Beatles-szegmens szerzői jogi állapota miatt – Nagy-Britannián kívül sehol máshol nem sugározhatja, így az országon kívüli rajongók ennél a sorozatnál is elesnek egy epizódtól, ha legálisan akarják megnézni.

Doctor Who

Ha már itt tartunk, a Doctor Who 839 részéből 97 hiányzik, de ami különösen idegesítheti a rajongókat, hogy a negyedik, 1966-os évadnak az utolsó része is csak darabokban van meg, ennek a végén láthatták volna utoljára William Hartnellt a Doktorként, pont ekkor váltotta őt Patrick Troughton.

Az epizódot csak 2000-ben rekonstruálták meglévő fotók, képsorok és hanganyagok alapján, bár már 1992-ben felbukkant egy Roger K. Barrett (ál)nevű ember, aki 500 fontért eladta volna a BBC-nek az eredeti kópiát – hamar kiderült viszont róla, hogy csaló.

The Avengers

Az 1998-as Bosszúállók-at ihlető sorozat hat évadot élt meg, az első, 1961-es szezon azonban teljesen eltűnt, utólag került csak elő belőle néhány rész. A huszonhatból három komplett epizódot találták meg, legutóbb a huszadikat, a Tunnel of Fear-t, ez tavaly bukkant fel egy magángyűjteményben. A pilotból is csak az első húsz perc van meg, így nem sokat láthatunk Ian Hendry játékából, aki az első évad után otthagyta a sorozatot.

Not Only... But Also

Zseniális, a Monty Pythonra is hatással lévő szkeccsműsor lehetett a brit humor két korabeli nagyágyújától, Peter Cooktól és Dudley Moore-tól ez az 1964 és 1970 között futott produkció, ma már azonban nem sokat láthatunk belőle. A két komikus állítólag azt is felajánlotta a BBC-nek, hogy megveszi az eredeti szalagokat, a csatorna azonban nemet mondott, és rájuk vett valami mást.

Sherlock Holmes

Benedict Cumberbatch vagy Jonny Lee Miller hiába alakította Sherlock Holmest remekül, volt a legendás nyomozónak legalább egy megformálója, aki eltűnt nyomtalanul – és nem azért, mert pocsék színész volt.

1951-ben a BBC élőben adta a stúdióból Sherlock Holmes első tévés kalandját, de a hat közül egy epizódot sem rögzített, ma már nem láthatjuk, hogy Alan Wheatley és Raymond Francis hogyan játszotta Holmest és Watsont.

